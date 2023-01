Explotó la interna en Vélez por el diseño de la camiseta

Sin embargo, eso no es todo, porque la dirigencia de Vélez también tiene sus reparos. Y el enojo apunta a un solo nombre y es el de Balestrini, secretario del club, quien aprobó los cambios para las nuevas camisetas. Desde la institución argumentan que no fue claro el procedimiento de las modificaciones, dado que el tema no fue aprobado por la comisión directiva.