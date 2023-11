Estrella del esquí sueco sufrió congelamiento del pene

También en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022 en Beijing, al finlandés nuevamente se le “frizó” el pene.

image.png Copa Mundial de esquí Nórdico FIS - Cross-Country - Competición clásica masculina de 15 km - Ruka, Finlandia - 25 de noviembre de 2018. Calle Halfvarsson de Suecia cruza la línea de meta. Lehtikuva/Markku Ulander vía REUTERS/Foto de archivo

Hace un tiempo, el príncipe Harry, el actual duque de Sussex, reveló en The Late Show que también sufrió de “pene congelado” en la boda de su hermano con Kate Middleton tras una incursión militar al Polo Sur.

"Escribes mucho sobre tu hermano", comenzó el presentador Stephen Colbert. "Lo llamas Willy, pero hay un 'willy' (pene en inglés) que también te causó dolor y problemas. Te congelaste".

“Precongelación", le corrigió el príncipe Harry. "Precongelación en una parte delicada de tu anatomía", continuó Colbert. "¿Puedes explicar cómo es que el 'estandarte real' se congeló? ¿Por qué no cuidaste las joyas reales?... El contexto de esto es que vas al Polo Norte y las cosas se pusieron muy frías. ¿En qué momento te diste cuenta de que había una crisis en el Sur? ¿Polo?", comentó con ironía el presentador de The Late Show.

image.png

"En primer lugar, no se convirtió en un carámbano", aclaró Harry en tono jocoso. "Está bien ahora, gracias. El contexto era que estos increíbles veteranos estaban caminando hacia el Polo Norte. Ellos sí habían entrenado, pero yo no. Y aparecí pensando: ¿Esto no puede ser tan malo?... Es solo el Polo Norte, solo hace 35 grados bajo cero. Tengo los petos, tengo la chaqueta, tengo ropa abrigada, todo lo que necesito. Lo que no tenía era lo que sí me hice cuando fui al Polo Sur, un protector a medida para el pene".

Más contenido en Urgente24:

Las playas más tranquilas para vacacionar en Buenos Aires

Napoleón: Parece el Joker, pero es un desastre de 3 horas

Nueva restricción en Mercado Pago preocupa a los usuarios

Honda revivió un éxito de los 90' para conquistar el mercado

La playa paradisíaca de Argentina que muy pocos conocen