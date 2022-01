¿Estamos ante el peor Messi? Revuelo con el 'Checho' Batista

Argentina se clasificó al Mundial con cinco partidos por disputarse, en lo que marcó un récord en Eliminatorias Sudamericanas.

En tanto, Lionel Messi no pudo estar el domingo pasado ante el Lyon, todavía no pudo entrenarse a la par de sus compañeros de equipo y tampoco estaría disponible este sábado cuando el PSG reciba al Brest por la Ligue 1. Desde Ezeiza siguen su situación minuto a minuto y, pensando en que no fuerce la máquina otra vez, podrían prescindir de su presencia en los próximos encuentros de la Selección. La última palabra será de Messi.