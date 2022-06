Escándalo: Sergio Ramos chantajeó para ganar el Balón de Oro

Me gustaría que me ayudaras en lo que puedas y tocaras algunas teclas desde UEFA y tus contactos por el tema del Balón de Oro. Te lo agradecería toda la vida no sólo por mí sino también porque creo que el fútbol español lo merece muchísimo. Te mando un abrazo, lanzó el ex capitán del Real Madrid Me gustaría que me ayudaras en lo que puedas y tocaras algunas teclas desde UEFA y tus contactos por el tema del Balón de Oro. Te lo agradecería toda la vida no sólo por mí sino también porque creo que el fútbol español lo merece muchísimo. Te mando un abrazo, lanzó el ex capitán del Real Madrid