Escándalo en Rosario Central con Emiliano Vecchio

En otro audio que citan los medios rosarinos, se escucha a Vecchio cargar contra la dirigencia, e insistiendo en que hará todo lo posible por continuar en el club rosarino.

"Yo me quedo en Central jugando en reserva, jugando en cuarta, yo quiero ayudar. A mí no me importa el resto porque estoy bárbaro", se escucha decir en el audio del futbolista.

Luego, y sin pelos en la lengua, Emiliano Vecchio apuntó fuertemente contra la mayor parte de la dirigencia del club:

Me hicieron de todo. Comí mucha mierda, me faltaron el respeto, mintieron. Mi amor por Central es más fuerte que dos o tres pelotudos que mienten y arman las operetas que armaron Me hicieron de todo. Comí mucha mierda, me faltaron el respeto, mintieron. Mi amor por Central es más fuerte que dos o tres pelotudos que mienten y arman las operetas que armaron

image.png Emiliano Vecchio, con chances de irse de Rosario Central.

Sin embargo, el jugador "rescató" a Rodolfo Di Pollina, quien es parte de la comitiva de Rosario Central. "A mi de la dirigencia el único que me ayudó fue Rodolfo (Di Pollina), después todos los otros me reventaron, y el número 2 (Ricardo Carloni) ni hablar. Ojalá que Central pueda salir de todo esto, que es lo que más queremos, yo estoy triste. Esa es la palabra. Triste".

El futbolista nacido en Santa Fe jugó 76 partidos en el club rosarino, donde anotó 15 goles. ¿Seguirá jugando con la Academia rosarina?

