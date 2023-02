Escándalo en Gimnasia: denuncias de abusos y desmentidas

El caso tomó magnitud a partir de una jugada violenta ocurrida el domingo pasado durante el partido de Banfield contra Gimnasia, por la tercera fecha de la Liga Argentina de Fútbol. El mediocampista juvenil del equipo platense Ignacio Miramón fue expulsado por una falta contra su excompañero, Brahian Aleman, y una vez finalizado el encuentro el rumor de que se trataría de una “revancha” por las agresiones sufridas comenzó a circular con fuerza.

El historial de agresiones de Aleman, explicó Romero, fue corroborado por varias fuentes. Además, deslizó que el comportamiento del jugador uruguayo era conocido por muchos en Gimnasia.

ESCANDALOENGIMNASIADENUNCIADEABUSOSYDESMENTIDASFOTO3.jpg Gimnasia y Esgrima de La Plata quedó envuelto en un escándalo a raíz de denuncias de abusos sexuales y hubo desmentida del presidente del club. Imagen de Mariano Cowen, actual presidente de Gimnasia.

“Muchos le caían a Pipo (Gorosito, ex DT de Gimnasia), pero no fue en la era Pipo, sino en la era (Leandro) Martini, el anterior técnico. No es fácil, tenés que toparte con un vestuario que viene con ciertas costumbres, vos estás transitando tu primera experiencia y no podés cortar todo de un día a otro”, señaló en declaraciones periodísticas que concedió el periodista Matías Romero en la radio AM 750 sobre las dificultades que enfrentaba el entrenador del “Tripero” para hacerle frente a los maltratos a los juveniles.

“Tampoco podés llegar y ponerte el vestuario en contra”, amplió Romero, en diálogo con el programa Branca de Vuelta que se emite por AM750.

Por otra parte, el periodista recordó que Aleman tuvo problemas con varios de sus colegas y que algunos de los juveniles que sufrieron agresiones por parte de “Los Ninjas” quedaron relegados del equipo a pesar de contar con buena proyección para continuar en el plantel de Primera.

ESCANDALOENGIMNASIADENUNCIADEABUSOSYDESMENTIDASFOTO4.jpg Gimnasia y Esgrima de La Plata quedó envuelto en un escándalo a raíz de denuncias de abusos sexuales y hubo desmentida del presidente del club.

“Yo hablo en Gimnasia con un montón de chicos, y no les gusta que lo cuente. Pero lo hago porque algún día van a tener hermanitos que jueguen en Primera y no les va a gustar que se les metan a la habitación con una madera astillada o los envuelvan en una sábana y los caguen a patadas”, concluyó Romero, al ejemplificar algunos hechos de violencia que habrían sufrido los juveniles agredidos.

Ante esta situación, Mariano Cowen, presidente del club albiazul rompió el silencio, y habló de la polémica que involucra al club en bautismos a juveniles con presuntos abusos sexuales.

El mandatario indicó en declaraciones al Diario El Día de La Plata que, desde su cargo, se comunicó con allegados a los jugadores que formaron parte de los bautismos de la pretemporada 2021, y que los futbolistas negaron los hechos que trascendieron en las últimas horas.

ESCANDALOENGIMNASIADENUNCIADEABUSOSYDESMENTIDASFOTO5.jpg Gimnasia y Esgrima de La Plata quedó envuelto en un escándalo a raíz de denuncias de abusos sexuales y hubo desmentida del presidente del club. Imagen del grupo "Los Ninjas".

“En varios casos hablé con el representante y en otros con los familiares. Charlé con los referentes del plantel para ponernos como comisión directiva a disposición en caso de que alguien quiera hablar, comunicar algo o el acompañamiento”, indicó el Presidente del lobo en declaraciones que al diario platense El Día.

Además afirmó en El Día que “en estos casos, como comisión directiva tenemos que ser empáticos y ponernos en el lugar del que lo sufrió. Cuando alguien habla de abuso parece fría la palabra y significa muchas cosas pero es importante ponerse del otro lado para ver qué sensación tuvo el que lo sufrió”.

Incluso, Cowen indicó a ese medio periodístico que “como hincha y socio en ese momento recuerdo que se hablaba de 'Los Ninjas', pero estando en la tribuna no tomás conocimiento. Después de lo que se desencadenó en las últimas horas, uno se pone a trabajar de otra manera y a percibir los hechos para saber cómo fueron. Como comisión directiva estamos trabajando para saber qué pasó”.

Sobre los presuntos abusos sexuales, la cabeza de la comisión directiva de Gimnasia explicó al diario El Día de La Plata ante la negativa de los jugadores sobre los hechos: “No para negar o ser negacionista, pero eso fue lo que me dijeron. Yo en ese momento no estaba en el club. Sí reconocen bautismos violentos, pero no los abusos”.

Asimismo, comentó que desde el club se inició una investigación sobre los acontecimientos de bautismos de los juveniles, con el fin de que estos no se vuelvan a concretar mientras continúe su gestión, poniendo a disposición los gabinetes psicológicos, de derechos humanos y género.

