Escándalo en el Congreso de la FIFA de Gianni Infantino

"Los obreros migrantes heridos o las familias de los muertos deben ser atendidos. La FIFA, todos nosotros, debemos ahora tomar todas las medidas necesarias para implementar realmente el cambio", agregó Klaveness.

Respuesta y cruce

A raíz del discurso de Lise Klaveness, quien tomó la palabra fue José Ernesto Mejía, Secretario de la Federación de Fútbol de Honduras.

"Buenos días a todos. No tenía previsto hablar esta mañana aquí, tener este honor, pero creo que es importante dedicarles algunas palabras y referirme brevemente a lo que expuso nuestra amiga de Noruega (Lise Klaveness). Comprendemos perfectamente la preocupación de nuestros amigos noruegos, sin embargo creo que este no es el foro, no es el el momento ni la trbuna para discutir y analizar estos temas. Esto es fútbol y aquí nos encontramos como familia del fútbol".

"Sabemos también que el gobierno qatari junto con la administración de la FIFA han trabajado arduamente para sacar esto adelante y para que las personas que han trabajado en esos maravillosos estadios puedan tener condiciones dignas. No es el momento ni el foro, aunque se trate de un tema de suma importancia", sumó Mejía.

image.png José Ernesto Mejía cruzó a Lise Klaveness por su discurso sobre derechos humanos en el Congreso de la FIFA.

Sumado a las palabras del hondureño, Al Thawadi, CEO del Mundial, también le contestó a Klaveness: "Estoy decepcionado de que no haya buscado el diálogo. Nuestras puertas siempre están abiertas y siempre estamos listos para recibir críticas constructivas".

Infantino

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, comenzó respondiendo a los dichos de Lise Klaveness: "No somos responsables de todos los males de mundo, pero sí podemos dar esperanza y dignidad".

"Seis años más tarde el trabajo es ejemplar. Lo que en otros países se ha hecho en décadas, aquí se ha hecho en años. No es un paraíso, pero se ha avanzado. Aunque siempre alentamos a la gente a dar un paso más", aseguró el presidente.

Por otra parte, y más centrado en sus deseos, Gianni Infantino se refirió a la propuesta del Mundial bienal.

Además, se refirió a la invasión de Rusia a Ucrania, en un Congreso que no debatió la exclusión de los rusos.

"Creo en el poder del fútbol, pero no somos tan ingenuos como para pensar que podemos solucionar todo. La última final del Mundial fue en Rusia, mi última Champions como UEFA fue en Kiev, pero no resolvieron los problemas de la región. Una vez que termine el conflicto, el fútbol podrá hacer esa pequeña contribución para unir. Paren la guerra, por favor, y el fútbol estará ahí".

Por último, Infantino adelantó que se postulará a las próximas elecciones en la FIFA: "El próximo congreso, en 2023, tendrá carácter electoral. Les comunico que me presentaré a la reelección".

El suizo fue elegido presidente de la FIFA en 2016, en una votación con cuatro aspirantes. El francés Jérôme Champagne y el jordano Ali bin al Hussein no tuvieron opciones, pero Salman bin Ibrahim Al Jalifa, de Baréin, plantó una dura oposición al favorito. Finalmente Infantino se impuso por 115 votos a 88. Su primer mandato duró tres años y en 2019 fue reelegido como candidato único, contó Tyc Sports en su momento.

image.png Gianni Infantino pidió que Rusia deje la guerra y se postuló para el 2023 en la FIFA. (Foto: NA).

