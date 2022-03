En puertas de lo que puede ser otro desastre: La Bombonera

image.png El campo de juego de La Bombonera no resistió la lluvia y el partido con Newell's fue postergado antes de comenzar (28/11/2021).

Se quiso hacer antes, es un trabajo que se tuvo que haber planificado hace mucho años, hará como 20 años (en referencia a las gestiones de Mauricio Macri y Daniel Angelici) que necesita este trabajo. El compromiso está en hacerlo, por la pandemia no se pudo, se pensó también post Argentinos pero también se habilitó que la gente pudiera venir a la cancha y no queríamos atravesar ese sentimiento de volver a tenerlos acá. Termina este torneo y está planificada la obra para que la cancha quede en condiciones, contó Bermúdez el año pasado Se quiso hacer antes, es un trabajo que se tuvo que haber planificado hace mucho años, hará como 20 años (en referencia a las gestiones de Mauricio Macri y Daniel Angelici) que necesita este trabajo. El compromiso está en hacerlo, por la pandemia no se pudo, se pensó también post Argentinos pero también se habilitó que la gente pudiera venir a la cancha y no queríamos atravesar ese sentimiento de volver a tenerlos acá. Termina este torneo y está planificada la obra para que la cancha quede en condiciones, contó Bermúdez el año pasado