En México dan por hecho que Chicharito no va al Mundial

Chicharito.jpg Chicharito se perderá el Mundial con México.

La prensa mexicana se ha cuestionado la no convocatoria de Hernández, pero Martino se encargó de despejar todas las dudas en su momento. “La puerta de la selección no está cerrada para nadie. El rendimiento lo tiene, pero también hay un análisis interno que hacemos, que tiene que ver con características de jugadores. Hay una elección y coincidimos o no coincidimos”, señaló en 2021.