Conmigo no juega más. Si viene Almendra, me voy, habría dicho Sebastián Battaglia tras el altercado que se vivió en el predio de Boca Juniors

image.png La interna entre Battaglia y Almendra en Boca.

Este es el segundo altercado del año entre ambos protagonistas, recordando que a mediados del mes de enero, Almendra le habría dicho a Battaglia que no quería jugar en el sector derecho del mediocampo -lugar donde Sebastián Battaglia lo pretendía-. Esta discusión le costó al jugador no estar a disposición para el primer amistoso del verano ante Colo Colo, aunque luego hubo una charla y el jugador retornó a los futbolistas disponibles para el encuentro frente a Universidad Católica en La Plata, partido donde se lesionó y que le demandó 25 días de recuperación por un esguince grado 2 de su tobillo derecho.

Alan Varela

El futbolista de Boca, Alan Varela, tenía serias chances de ser titular en el próximo encuentro del club de la Ribera, que será frente a Central Córdoba de Rosario por Copa Argentina, este miércoles (2/3), en la provincia cordobesa.

Sin embargo, "un caso de indisciplina" (no trascendió cuál ni cómo fue) dejó a Varela fuera de los concentrados.

La joven promesa de Boca no tuvo muchos minutos bajo las órdenes del entrenador Battaglia y, desde ahora, se entrenará con el plantel de Reserva xeneize.

Por supuesto que la situación de Alan Varela no es la misma que la de su compañero Agustín Almendra. El último, habría tenido un encuentro mucho más fuerte con Sebastián Battaglia, y pegándole con lo que más le duele, que es el armado del equipo titular. Según informaciones varias, Almendra le habría dicho al entrenador de Boca: "Cerrá el ort.. a vos te manejan", aludiendo a un manejo de más arriba, por parte de Juan Román Riquelme.

Por ende, la actitud de Almendra, le costaría su estadía en Boca Juniors, quien intentaría la salida del volante de 22 años que se entrenará a contraturno y no pisará más el vestuario.

Por su parte; Alan Varela no entrenará con el plantel profesional por un tiempo -que deberá definir Sebastián Battaglia- pero sí lo hará con sus excompañeros de Reserva. La relación Varela-Battaglia no está rota ni mucho menos, pero sí algo trastocada. Desde el entorno del futbolista, aseguraban que el mismo estaba lesionado, pero Boca Juniors no difundió ningún parte médico oficial.

image.png Alan Varela, la otra interna de Boca.

En varias ocasiones, se mencionó una posible salida de Varela a un club del fútbol argentino, en busca de más rodaje y minutos de juego, algo que en Boca hasta ahora no consiguió.

Y ahora Pavón...

En la mañana de Ezeiza, el Xeneize se entrenó pensando en el duelo de Copa Argentina. En un móvil de Tyc Sports, un joven fanático de Boca fue consultado por la actualidad del club y, especialmente, por la polémica entre Agustín Almendra y Sebastián Battaglia.

"Es una falta de respeto que le faltes el respeto así al entrenador y mucho más a Battaglia, porque es el jugador que más ganó en la historia de Boca. Lo deben apartar a (Agustín) Almendra, para que piense en lo que hizo", inició el adolescente, con mucha serenidad.

Luego, sin pelos en la lengua, se soltó en los micrófonos y su mensaje se hizo viral en las redes.

Y Pavón, que se vaya a la c.... de su m..... Y Pavón, que se vaya a la c.... de su m.....

Porque recordemos, Cristian Pavón no llegó a un acuerdo con la dirigencia de Juan Román Riquelme, y se irá libre en junio al Atlético Mineiro de Brasil.