En el último segundo, Juan Samorano ganó medalla de bronce

“Es una medalla importante, por la que trabajé mucho”, destacó el atleta, quien perdió su antebrazo derecho en un accidente de tráfico en 2007.

Después de mi accidente pensé que el mundo se me terminaba, hasta que conocí el deporte. Me ayudó mucho, me dio la oportunidad de estar en uno juegos paralímpicos. No todos tienen la posibilidad y entran tan poquitos acá. Somos personas, somos seres humanos y nos merecemos el mismo respeto que se merecen ellos también. Después de mi accidente pensé que el mundo se me terminaba, hasta que conocí el deporte. Me ayudó mucho, me dio la oportunidad de estar en uno juegos paralímpicos. No todos tienen la posibilidad y entran tan poquitos acá. Somos personas, somos seres humanos y nos merecemos el mismo respeto que se merecen ellos también.

Argentina: 7 medallas

Argentina suma seis medallas en los Juegos Paralímpicos Tokio 2020: 4 de plata y 3 de bronce.

Las tres de bronce fueron alcanzadas por la lanzadora de bala, Antonella Ruiz Díaz, la atleta Yanina Martínez, en 200 metros, y Juan Samorano en taekwondo.

Mientras, dos medallas de plata corresponden al rionegrino Hernán Urra tras obtener el segundo puesto en lanzamiento de bala F35 y el rosarino Brian Lionel Impellizzeri en la prueba de salto en largo con un salto de 6m.44cm.

También, obtuvieron presea plateada el nadador Fernando "Pipo" Carlomagno en la prueba masculina de 100 metros espalda (S7) al obtener un tiempo de 1:08.83 y el nadador Matías De Andrade al terminar en el segundo lugar de la final de 100 metros de espalda S6, con un tiempo de 1:15.40

Los Murciélagos disputarán el primer puesto en el podio de los Juegos Paralímpicos este sábado 4 de septiembre, en el Estadio Parque Deportivo Urbano de Aomi, desde las 05:40 horas del territorio argentino. El partido será contra Brasil.