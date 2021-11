¿En donde está la cabeza de Lionel Messi?

000_9687M8.jpg Lionel Messi y Joan Laporta. (Foto: AFP).

Recién llegó y... ¿Ya piensa en irse?

Lionel Messi atraviesa un duro momento en cuanto a lo afectivo. El alejamiento de su vida en Barcelona, la adaptación a sus nuevos compañeros y al nuevo idioma estarían siendo enrevesadas para el futbolista y su familia.

“No se si volveré al Barça cuando acabe mi contrato con el PSG, pero lo que si tenemos casi confirmado y seguro es que vamos a volver a vivir a Barcelona”.

“Me gustaría poder ayudar al club en lo que pueda ser útil, lo dije en su momento.

"Me gustaría poder ayudar al club en lo que pueda ser útil, lo dije en su momento.

Me encantaría ser secretario técnico en algún momento. No se si va a pasar o no, si será en Barcelona o no, pero me encantaría aportar en lo que pueda al club porque es el club que amo y me encantaría que siga estando bien, que siga creciendo y siendo uno de los mejores del mundo

“Echo todo de menos, fue mucho tiempo en un mismo lugar. La rutina, el día a día, el llegar a un vestuario que conocía de memoria, mi manera de vivir... Yo amaba la vida que tenía en Barcelona, el club y se extraña todo. Eso no quiere decir que acá no este bien sino todo lo contrario, estamos felices pero obviamente lo lindo se extraña siempre”.

image.png Lionel Messi: "Me gustaría volver como secretario técnico del Barcelona".

Un sueño Mundial

El capitán de la Selección Argentina remarcó el buen momento que vive jugando para la Selección mayor y se ilusiona con levantar la Copa del Mundo en Qatar el próximo año.

“Estamos muy ilusionados con poder hacer grandes cosas. Venimos de ganar la Copa América después de haberlo buscado tanto tiempo, de haber estado tan cerquita muchas veces y no tener la posibilidad y la verdad es que esto nos da un envión grande para lo que viene en poquito tiempo”.

“Estamos bien, todavía nos falta para ser uno de los grandes candidatos, hoy por hoy no los somos. Hay otras selecciones mejores, pero estamos por buen camino, hay una dinámica muy buena y el ambiente es muy bueno. El ganar ayudó muchísimo y vamos a crecer mucho más todavía”.

Con Argentina me saqué la espina de poder conseguir algo con mi selección después de varias finales perdidas, de muchos cuestionamientos hacia mí, hacia el grupo que estaba en la selección en su momento.

"Mi mayor premio este año fue lo que pude conseguir con la selección después de haber luchado y peleado tanto por ese reconocimiento, fue lo máximo por todo lo que costó", cerró.

000_9EK9M8.jpg Lionel Messi contó que se sacó la 'espina', con la Selección Argentina. (Foto: AFP).

El PSG

'La pulga' habló de su presente en el equipo de Mauricio Pochettino y su adaptación a la liga francesa.

"Con Kylian al principio fue raro porque estaba todo eso de que no sabíamos si se quedaba o se iba. Él estaba con sus cosas pero por suerte de a poquito nos vamos conociendo más, tanto adentro como afuera del campo y nos llevamos espectacular. Hay un grupo muy bueno y muy sano en el vestuario”.

Estoy acostumbrado de toda la vida al juego del Barcelona, que teníamos la pelota todo el partido o casi todo. Manejábamos los ritmos, los tiempos e históricamente se jugó así. Hoy me estoy adaptando a lo que es este nuevo club con su forma de jugar, a una nueva liga e intento adaptarme rápido y seguir rindiendo al máximo

Sobre la Ligue 1: “Se ve que es una liga mucho más física. Hay jugadores fuertes, rápidos. A nivel físico cambia bastante”