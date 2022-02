La información fue confirmada por el ciclo A la tarde que conduce Karina Mazzocco en América Tv. El monto que habría perdido el Juan Martín del Potro rondaría en los 30 millones de dólares.

“Cuando su papá murió le fueron a tocar la puerta los deudores porque su padre no supo manejar el negocio”, afirmó Florencia de la V, y agregó: “La mayor deuda la tenía con una cerealera y él la está pagando”.

En el informe del ciclo de América Tv se afirma que el papá de Juan Martín del Potro compró muchas hectáreas de campo e hizo muchos negocios inmobiliarios. Sucede que algunos negocios salieron mal y recurrió a ciertos prestamistas para refinanciar su deuda.

Los USD 30 millones perdidos de Juan Martín Del Potro

“Las lesiones que él padeció, que casi lo dejaron fuera de la cancha, hicieron que Del Potro no pudiera prestar atención a la parte económica de su trabajo”, lanzó la panelista Débora D'Amato sobre el motivo por el que el tenista delegó esa responsabilidad en su padre.

juanmartindelpotrodespedidafoto5jpg.jpg Juan Martín Del Potro sufrió un embargo por la suma U$S 6 mil del premio que cobró por participar del Argentina Open 2022 por deudas que dejó su padre. (Foto: Télam)

Daniel del Potro no le habría informado a su hijo sobre los negocios que hacía. “Él malgastó su fortuna. No supo invertir, tuvo que recurrir a acreedores. Fue sumando deudas”, sumó D'Amato. Por su parte, Florencia de la V aportó información acerca de las razones por las que el padre habría tenido la necesidad de llevar a cabo esas acciones: “A él no le habría alcanzado con que el hijo sea una estrella máxima del tenis, sino que necesitaba protagonismo. Hay una cosa que tiene que ver con el tener campos, con pertenecer a cierta parte de la sociedad”, soltó la diva, sobre las maniobras del padre del tenista, en conjunto con una contadora.

“Hubo también algunos juicios y reclamos desde el lado de la construcción donde no tenía mucha experiencia y las cosas no salieron del todo bien”, añadió Diego Estevez, otro panelista del programa.

Juan Martín Del Potro, embargado por una profunda emoción y con muchas lágrimas en sus ojos, le puso en la noche de este último martes 08/02 punto final a su carrera tenística luego de 965 días fuera de las canchas y tras haberse sometido a cuatro operaciones en la rótula derecha.