Elogio de Juan Román Riquelme a Gallardo y de rebote la ligaron Angelici/Macri

Renovaciones de contrato: "Estamos contentos que (Juan) Ramírez renovó -hasta 2026-. Ilusionados que mañana o la semana que viene (Carlos) Zambrano va a renovar, (Frank) Fabra la semana que viene también va a renovar. Estamos muy felices trabajando mucho con ese tema. Muy ilusionados con el partido del domingo y a partir del lunes pensaremos sobre los jugadores que tenemos a préstamo y qué decisiones vamos a tomar".

Su análisis sobre el 'ciclo Ibarra': "Lo veo contento, está en su casa, él conoce el club. Es una persona muy tranquila, no es fácil dirigir este equipo que se habla todos los días de lo bueno y lo malo, y cuando hay una cosa muy chiquita parece que es una cosa muy grande. Cuando se va primero en este club es lo normal, no se habla tanto como cuando va mal. Él lo sabe, lo vivió como jugador y ahora como técnico. Me hace muy feliz verlo en el primer equipo dirigiendo, de ahí para abajo la mayoría son jugadores del club, esto es un sueño que estoy viviendo".

El gran elogio a Sebastián Villa: "Siempre es el mejor y hoy nos hizo ganar de nuevo. Hace tres años que nosotros estamos en el club y no tenemos más que palabras de agradecimiento y de cosas buenas para Villa porque no la ha pasado bien, y por más que ha tenido problemas grandes siempre ha defendido nuestros colores de la mejor manera y compitió al máximo. Ojalá tengamos la suerte de tenerlo por muchos años más. Es por lejos el mejor de la Argentina, una pena que se lesionó sino hubiese sido maravilloso que llegue bien. Si hablamos este torneo, el 10 Gimnasia,(Brahian) Aleman, ha hecho un torneo maravilloso. Ha ayudado a su equipo a que esté en lo más alto, peleando por clasificar a la Libertadores y él es el culpable. Es una pena que hoy haya estado lesionado".

¿Y Agustín Rossi?: "Hemos hecho un ofrecimiento gigante. Amamos a nuestro club y queremos que Rossi se quede por muchos años más. Y el hincha también. Hicimos un ofrecimiento grande hace muchos meses, a los 90 días nos hemos vuelto a reunir y le ofrecimos más del doble que el de un primer momento. Él siempre repite que se quiere quedar, que entiende que no pódemos fundir al club. A partir del lunes sin dudas que vamos a llamar a su representante a ver qué posibilidades tenemos y si tenemos alguna manera de ponernos de acuerdo para que el chico esté contento. Pero para eso el representante también nos tiene que ayudar porque nosotros no podemos. Con todo el amor del mundo hicimos un esfuerzo gigante. El lunes o martes a ver si tenemos la suerte de poder reunirnos y entre todos busquemos la mejor solución para que siga estando en nuestro club, es lo que más deseamos".

La salida de Marcelo Gallardo en River: "El fútbol argentino pierde a un gran entrenador. Seguramente para sus hinchas, pierden a uno de los grandes ídolos de su club. Ensu momento nos pasó también con Bianchi. Donde siga dirigendo, le deseo toda la suerte del mundo".

Riquelme se caracteriza por pegarle a los empresarios que manejaron a Boca durante las gestiones anteriores. Con ambos, JRR tuvo problemas mientras este último era futbolista.

"Ya estuvieron 20 años los anteriores, ya está, ya usaron a nuestro club para lo que lo querían usar. Nosotros lo único que queremos es cuidar a nuestro club. Estamos volviendo a ser un club de fútbol, eso queremos: ser un club de fútbol. De chiquito no me dicen ‘tenés que ser de tal partido político’. Ya lo usaron a mi club 25 años para eso. Así que ahora lo vamos a defender y a cuidar", dijo en diálogo con TNT Sports, hace un tiempo.

En su reciente libro 'Para qué', el ex presidente de la Nación reveló detalles de la coexistencia entre Carlos Bianchi y Juan Román Riquelme, ídolos y artífices del Boca multicampeón en la época de Macri al frente de la institución.

La convivencia con Riquelme, un jugador muchas veces desafiante y reacio a aceptar cualquier tipo de límites, fue un problema complejo para Bianchi. Fui testigo de varios desplantes del jugador hacia el técnico en los entrenamientos y en los viajes, reveló La convivencia con Riquelme, un jugador muchas veces desafiante y reacio a aceptar cualquier tipo de límites, fue un problema complejo para Bianchi. Fui testigo de varios desplantes del jugador hacia el técnico en los entrenamientos y en los viajes, reveló

Y contó: "En la víspera de la final contra el Bayern Múnich en Tokio, recuerdo que me colé en entrenamiento para despuntar el vicio de patear la pelota, como hacía de chico. Los jugadores estaban corriendo alrededor de la cancha. Todos menos Riquelme, que en lugar de recorrer el perímetro del campo de juego se esforzaba en correr menos y giraba, desganado, en la línea central".

En esa línea, Macri, relató asperezas de su vínculo con Carlos Bianchi, entrenador del Xeneize que estuvo en dos ciclos con el ingeniero (1998-2001 y 2003-2004).

"El Carlos Bianchi sólido y seguro de sí mismo que había conocido en España se había ido transformando en un hombre cada vez más duro e intransigente". Y agregó: "Un componente áspero y complejo fue haciéndose lugar cada vez mayor en su personalidad".

Bianchi vs Macri. El día que Carlos Bianchi dejó pagando a Macri en una conferencia de prensa.

