Elecciones en Boca Juniors con Alejandra Abrevaya como eje

A horas del evento, Juan Román Riquelme fue entrevistado por el canal oficial de Boca Juniors y cuestionó a Abrevaya por ser, según él, favorable a la lista de Mauricio Macri: “La única que ve las cosas raras, es la Jueza. Es increíble“.

Riquelme reveló que horas previas a su aparición, el canal del club fue cerrado y sus declaraciones se difundieron por una vía alternativa.

“Es una mugre total, no le demos más vueltas. En 45 días de vida no vi algo tan claro como lo que están pasando los hinchas. Están lastimando al club, al hincha y al socio. No queda otra cosa que seguir adelante, para mi el club es como un hijo y no podemos permitir que estos señores sigan haciendo esto. Esto es mugre, no hay otra palabra”.

“La gente es hincha de nuestro club, eso es lo más importante. Por primera vez en muchísimo se están dando cuenta lo que está pasando. Eso nos tiene que poner contentos. Se dan cuenta de estas cosas muy claras y a mi me da felicidad que empiecen a abrir los ojos”.