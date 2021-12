El Wandagate le sigue costando caro a Mauro Icardi

mauro.jpg Mauro Icardi le dedicó un posteo a Wanda Nara en el día de su cumpleaños.

Cuando el show le gana a la pelota

Acercándonos al próximo mercado de pases, se conoció que el PSG busca reducir el plantel, y entre ellos, aparece el nombre de Mauro Icardi. Sus bajos rendimientos, su poco protagonismo y, por supuesto, sus escándalos mediáticos con Wanda Nara son razones más que suficientes.

Según L'equipe, de no recibir una oferta por 50 millones de dólares, el centroatacante seguirá en el club francés con sus compatriotas Mauricio Pochettino, Lionel Messi, Ángel Di María y Leandro Paredes.

El futuro de Icardi es incierto; en París nunca estuvo a la altura de lo que fue su mejor versión, la cual relució en el Inter de Italia anotando 124 goles en 219 partidos. Cifras de lujo.

Mauro Icardi percibe 1,2 millones de euros por mes, jugando para el PSG.

image.png Mauro Icardi, en la lista de prescindibles del PSG.

Cabe recordar que, en medio del escándalo marital, Mauro Icardi habría tomado la decisión de dejar al PSG, de no conseguir el perdón de su mujer.

La entrevista con Susana Giménez

En noviembre pasado (24/11), Wanda Nara y Mauro Icardi se sentaron en los sillones de 'La Su'. Compartieron detalles de la vida cotidiana, los problemas de pareja y la infidelidad con la China Suárez.

“Para mí un mensaje es gravísimo, eso no me cambia. Después si pasó o no pasó lo que podría haber pasado, eso queda en cada uno. Yo confío en Mauro ciegamente. Si no fuera así, no podría seguir con él. Creo en el perdón. Lo importante es el amor, tuvimos la oportunidad de volver a elegirnos”, comenzó Wanda.

La empresaria dio detalles sobre el momento previo al escándalo del Wandagate: “Nosotros estábamos en un campo y yo estaba hablando con una organizadora de eventos que me pidió una foto de una de mis hijas y me acordé que en el celular de Mauro había, y ahí encontré los chats con una persona muy famosa que ustedes ya saben”.

Jamás habíamos tenido ningún tipo de problema. Cuando pasó esto me calenté y puse ese mensaje en Instagram. Saqué el primer pasaje que había y me fui a mi casa en Italia Jamás habíamos tenido ningún tipo de problema. Cuando pasó esto me calenté y puse ese mensaje en Instagram. Saqué el primer pasaje que había y me fui a mi casa en Italia

"Mauro me contó que hubo un encuentro en París con ella (China Suárez). Él está arrepentido y yo creo en la palabra", recalcó Wanda Nara.

Sobre Maxi López: "Él me dijo qué podía hacer. Se comportó bien y se quedó con los nenes que la prioridad era que no vivieran todo esto. Se lo agradecí a él y a su novia"