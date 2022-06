El triunfo de la Scaloneta dolió en Luis Enrique y en Neymar

image.png Luis Enriqué minimizó el triunfo de la Scaloneta sobre Italia en la Finalissima.

Sin subirle el precio a la Selección de Italia -que viene de no clasificarse a dos mundiales seguidos- Luis Enrique no es el indicado tampoco para criticar y bajarle el precio a nada, justamente, porque su España perdió con la Azzurra en la Eurocopa 2021 en los tiros desde el punto penal, tras igualar 1-1 en los 120' reglamentarios.

En el Mundial de Qatar -que comenzará en noviembre de 2022- España no la tendrá sencilla, ya que compartirá el grupo con Alemania, Japón y el ganador de Nueva Zelanda y Costa Rica. Ojo.

Luis Enrique ya había cruzado a la Selección Argentina. Meses atrás, el DT español -ex Barcelona entre otros-, arremetió contra Lionel Scaloni, quien manifestó el deseo de enfrentarse a combinados europeos.

"Es evidente que a nosotros nos interesa jugar con selecciones que no son sudamericanas. En eso estamos trabajando, pero también las demás selecciones están esperando la clasificación para después poder armar los amistosos, que son pocos y este año el tiempo de preparación al Mundial es bastante ridículo. Hay que usar los partidos de buena prueba", expresó el entrenador argentino.

Y así contestó el español:

No lo creo, la verdad es que no. No creo que nos haga falta jugar contra selecciones de otro continente. Las de Europa por suerte son de altísimo nivel. De hecho creo recordar que en el último Mundial las cuatro semifinalistas fueron europeas

image.png Luis Enrique desea arruinar el plan de Scaloni de enfrentarse a las selecciones europeas.

Neymar Jr.

El '10' del París Saint Germain y de la Selección de Brasil, desafió a la Scaloneta mediante un comentario de Instagram, en una cuenta que subió los festejos de Argentina campeón.

¿Ganaron la Copa del Mundo?, lanzó irónicamente el astro del PSG, compañero y amigo de Lionel Messi, Leandro Paredes y Ángel Di María

El comentario fue acompañado por un emoji de una persona pensando. Más allá de la chicana y el folklore que existe en el fútbol, mucha gente se tomó para mal lo de Neymar Jr.

image.png Comentario de Neymar Jr contra la Scaloneta en Instagram. (Foto: Cortesía Olé).

Los jugadores que conforman el plantel de la Selección Argentina entonaron un nuevo hit que tiene dedicatorias a los vecinos brasileños. "Brasilero, ¿qué pasó? ¡Arrugó el Pentacampeón!", reza en una de las estrofas el tema que nombra a Lionel Messi, Diego Armando Maradona, y que pide por ser campeón a fin de año en Qatar.

https://twitter.com/_Matiele/status/1532728760931438593 Lo mas destacable de Neymar en una copa del mundo https://t.co/XU11ZT7eLI pic.twitter.com/tquA300mvm — Matías. (@_Matiele) June 3, 2022

https://twitter.com/hernanflash/status/1532541841224048641 Amo que Neymar nos chicanee por que demuestra que está pendiente de nosotros, si ellos nos hubiesen ganado y jugaban la Finalisima contra Italia lo hubiesen festejado como nosotros, pero bue, no pudo ser. — hernanflash (@hernanflash) June 3, 2022

https://twitter.com/Elif_Lovegood/status/1532405403082018821 A quien va a cargar Neymar? Recuerdenle que Argentina jugó La Finalissima por ganarle a SU brasil en su casa. — Eli (@Elif_Lovegood) June 2, 2022

