El remero Ariel Suárez desafió a Alberto Fernández

https://twitter.com/suarezrow/status/1430524903715921920 Te animas @alferdez ?

Demostranos que realmente estás al frente y que valoras el trabajo y al Deporte.Todo un Pais te esta mirando.

Entre todos vamos a lograr que le llegue. RT#TrabajoSIdineroNO #Apoyamosaldeporte @cautelaprodu pic.twitter.com/8XospOVC2C — Ariel Suarez (@suarezrow) August 25, 2021

https://twitter.com/suarezrow/status/1430286815135780868 Te propongo una cosa @alferdez ya que no vas a llegar a un juicio político.

Hagamos trabajo social con nuestras manos y limpiemos la Pista Nacional de Remo. Vos, yo y todos los que tenemos un acta.

Donar plata no se valora, el trabajar si. — Ariel Suarez (@suarezrow) August 24, 2021

Ariel Suárez: "Mi bote fue el culpable"

Hace dos semanas, cuando estalló el escándalo por el cumpleaños de Fabiola Yáñez en la Quinta de Olivos durante la cuarentena, Suárez había ironizado: “Señor Alberto Fernández quiero contarle que no fue culpa mía el salir a remar, fue mi bote el culpable que quería refrescarse y mojarse en nuestro hermoso Delta. Lamento hacerle caso a mi bote”.

https://twitter.com/suarezrow/status/1426289656816095253 Señor @alferdez quiero contarle que no fue culpa mía el salir a remar, fue mi Bote el culpable que quería refrescarse y mojarse en nuestro hermoso Delta.

Lamento hacerle caso a mi bote. — Ariel Suarez (@suarezrow) August 13, 2021

https://twitter.com/suarezrow/status/1425885974127652866 Pocos días de Diferencia. Dos mundos paralelos.

La Clande Olivos / La Clande Remo

Adivinen quien puso las reglas y quien no las cumplio?#ConlosdeportistasNO pic.twitter.com/F28Cg8IUx0 — Ariel Suarez (@suarezrow) August 12, 2021

Se refería así a las declaraciones del presidente, quien responsabilizó a su pareja por el festejo en cuarentena: “mi querida Fabiola fue la que convocó a sus amigos para un brindis”.

Cabe recordar que el 11 de agosto de 2020, en plena cuarentena, Suárez volvió a entrenarse en el Río Lujan, en Tigre, pese a no tener la autorización para hacerlo, y por eso se le labró un acta contravencional. Sin embargo, avisó que hoy volverá a hacerlo porque “es insólito lo que está pasando”.

“Me cansé de esperar. El remo ya tiene el protocolo aprobado y no hay ningún riesgo de contagio porque entrenamos solos. Yo estoy con mi bote y nada más. No entiendo por qué los futbolistas pueden entrenarse y yo no. Me siento discriminado y por eso vuelvo a entrenarme”, dijo en aquel entonces el deportista en declaraciones a TyC Sports.