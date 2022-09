El Real Madrid y la Champions que rompió el sistema táctico

Este sistema proviene del famoso Barca de Pep Guardiola, equipo que marcó un linaje y un antes y después en el funcionamiento táctico de los equipos de élite. Pareciera que desde aquí, se le ha pedido al nivel más alto del fútbol que maneje estos ideales técnicos y tácticos.

Sin embargo, el Madrid de la temporada anterior cambió esta cuestión: cuenta y contaba con los jugadores como para marcar grandes niveles de posesión y ser dueño de la pelota. Pero Ancelotti noto que le faltaba el segundo factor. No encontraba un funcionamiento óptimo del sistema de presión alta para ganar el balón rápidamente.

En vez de esto, el Real Madrid prefirió esperar a su rivales una vez que no tenía la pelota, cerrándose así más en su propio costado de la cancha, y cuando la ganaba, utilizaba si su posesión para generar un ataque punzante y letal que sorprendiera al juego contrario.

Esto fue posible porque contaba con Karim Benzema, Luka Modric, Toni Kroos, Casemiro, Rodrygo, Vinicius y muchos más, cosa que no es menor.

Así el Madrid, en vez de obligarse a ser el dueño absoluto de los partidos, supo esperar su chances y redimir a estos jugadores que se encuentran y se encontraban en un proceso de recambio generacional.

La fortuna quizás estuvo en alguna jugada detallada o algún roce inesperado, pero el funcionamiento paulatino se demostró en la cancha. No venció a uno u dos equipos, sino a los top cuatro más importantes, si se quiere, del fútbol a nivel clubes. Estéticamente no es lo quizás gusta en los que buscan mirar el fútbol de mayor ‘belleza’. Pero la táctica, la técnica y la astucia, estaban en ese equipo, de ahí el porqué de su campeonato adquirido.

ALL Real Madrid's GOALS in the Champions League 21/22