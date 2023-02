El PSG se quedó sin Mbappé y Messi es duda ante el Bayern

Lo cierto es que el nivel futbolístico del conjunto de la capital francesa, que no perdía desde el 20 de marzo de 2022 ante el Mónaco (3-0), sufrió una fuerte caída. Pese a sus dos primeras derrotas en la Ligue 1, 3-1 en Lens (jornada 17, 1 de enero), luego 1-0 en Rennes (jornada 19, 15 de enero), el club parisino continúa en la punta de la Ligue 1, seguido, a los ocho puntos del Marsella y del Sang et Or. Pero en el juego, los parisinos no convencen. Los jugadores de Christophe Galtier, eliminados en los octavos de final de la Copa de Francia en el Vélodrome (2-1), este último miércoles 08/02, fueron derrotados en tres ocasiones en diez partidos oficiales disputados desde el miércoles 28/12/2022, según lo publicado por Le Monde de Francia.