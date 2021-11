El PSG no es la "frutilla": Qué dijo Lionel Messi en París

“No estamos de acuerdo en dejar ir en la Selección a un jugador que, para nosotros, no lo hace, no está en condición física o está en el fase de rehabilitación. No es lógico, y este tipo de situaciones ameritan que definamos un acuerdo real con la FIFA”, planteó Leonardo en declaraciones reproducidas por el diario francés Le Parisien.

Desde el inicio de la temporada, Messi jugó 595 minutos con el Paris y 450 con la “Albiceleste”, motivo que ya había generado las primeras críticas de Leonardo: “Es un poco difícil de explicar. En estos dos meses pasó más tiempo con su Selección que acá. En la anterior fecha FIFA jugó tres partidos y ahora tiene problema musculares”.

Semanas atrás, en el club francés se quejaron este último fin de semana de que Lionel Messi nunca logró estar al 100% físicamente.

Leonardo, director deportivo del club, reflejó el malestar de los dirigentes: “¿Messi? Es un poco difícil de explicar”, arrancó y agregó que “en estos dos meses ha pasado más tiempo con su Selección que aquí, disputó tres partidos en el último parón internacional. Viaja, vuelve, viaja, vuelve, y ahora tiene problemas musculares”.

La normativa FIFA actual establece que los clubes deben ceder a los jugadores a las selecciones, sin considerar atenuantes como el hecho de no estar en plenitud física, lo que se manifestó en este caso con Messi y Paredes.

El exfutbolista de Boca, por caso, no jugó para el PSG desde que se reintegró de la anterior citación al seleccionado argentino en octubre, lo que motivó un comunicado del club para avisar que no tendría el alta hasta después de la actual ventana de noviembre.

Argentina se clasificó a la Copa Mundial de Fútbol Qatar 2022 tras empatar con Brasil 0-0 por el partido de la décimo cuarta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas y luego de ser favorecido por la caída de Uruguay ante Bolivia 3-0 en la altura de La Paz y el empate sin goles entre Paraguay y Colombia, la derrota de Chile ante Ecuador 0-2.