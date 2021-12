El PSG goleó y Messi la rompió ¿cómo dejó al record de Pelé?

Los ingleses ya se habían garantizado el primer puesto y PSG el segundo, con lo que los dos pasaron a los octavos de final de la Champions.

Las posiciones finales quedaron con Manchester City (12), Paris Saint Germain (11), Leipzig (7) y Brujas (4).

Con estos tantos sobre los belgas, Messi anotó contra los tres rivales del grupo: su primer gol fue en el 2-0 sobre Manchester City y luego sumó otros dos en el 3-2 sobre Leipzig.

Con cinco, sin embargo, sigue lejos de los goleadores de esta edición del certamen, el polaco Robert Lewandowski (Bayern Munich de Alemania) y el francés Sebastien Haller (Ajax, de Países Bajos), que tienen nueve a falta de sus partidos de esta fecha.

Lionel Messi de todos modos sigue sumando números asombrosos: tiene 125 goles en 154 partidos disputados en la Champions League y les anotó a 38 arqueros distintos en el torneo (alcanzó el récord del portugués Cristiano Ronaldo).

Además llegó a 758 goles oficiales en su carrera, superó la marca del brasileño Pelé (757) y es el tercer máximo artillero de la historia, detrás del austro-checo Josef Bican (805 entre 1931 y 1955 para Rapid Viena y Slavia Praga) y el propio Cristiano Ronaldo (801 entre Sporting Lisboa, Manchester United de Inglaterra, Real Madrid de España y Juventus de Italia).

El mes pasado, Leonardo, director deportivo del París Saint Germain (PSG), había demostrado su enojo por las convocatorias de Messi y de Leandro Pareces a la Selección Argentina y había amenazado con recurrir a la FIFA.

leonardopsgmessiyparedesjpgjpg.jpg Leonardo, director deportivo del París Saint Germain (PSG), había criticado duramente las convocatorias de Lionel Messi y de Leandro Paredes a la Selección Argentina.

“No estamos de acuerdo en dejar ir en la Selección a un jugador que, para nosotros, no lo hace, no está en condición física o está en el fase de rehabilitación. No es lógico, y este tipo de situaciones ameritan que definamos un acuerdo real con la FIFA”, había planteado Leonardo en declaraciones reproducidas por el diario francés Le Parisien.

Desde el inicio de la temporada, Messi había jugada, hasta ese entonces, 595 minutos con el Paris y 450 con la “Albiceleste”, motivo que ya había generado las primeras críticas de Leonardo: “Es un poco difícil de explicar. En estos dos meses pasó más tiempo con su Selección que acá. En la anterior fecha FIFA jugó tres partidos y ahora tiene problema musculares”.

También, en el club francés se habían quejado de que Lionel Messi nunca había logrado estar al 100% físicamente.

Leonardo, director deportivo del club, había reflejado el malestar de los dirigentes: “¿Messi? Es un poco difícil de explicar”, arrancó y agregó que “en estos dos meses ha pasado más tiempo con su Selección que aquí, disputó tres partidos en el último parón internacional. Viaja, vuelve, viaja, vuelve, y ahora tiene problemas musculares”.

La normativa FIFA actual establece que los clubes deben ceder a los jugadores a las selecciones, sin considerar atenuantes como el hecho de no estar en plenitud física, lo que se manifestó en este caso con Messi y Paredes.

Tras estos conflictos, la Selección Argentina, con Lionel Messi, logró la clasificación a Qatar 2022 luego de empatar sin goles ante Brasil y por ayudado por otros resultados, a tan sólo cuatro fechas del final de las Eliminatorias.