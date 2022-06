El padre de Gallardo fulminó a Beccacece: "¿¡Quién sos!?"

“¡¿Quién sos, a quién te comiste boludo?!”.

“No me gustó la actitud que tuvo de meterse al campo y que no pudiéramos jugar un lateral. Sólo se lo hice saber y después no pasó más nada”, declaró Gallardo en conferencia de prensa, tras culminar el 0-0 entre River y Defensa. Sin embargo la cosa no quedó dentro de la cancha. Varias fuentes indican que Sebastián Beccacece fue a buscar a Marcelo Gallardo para continuar la pelea en el pasillo interno que conduce hacia la salida de la delegación visitante. Testigos allí presentes, aseguraron que en el enfrentamiento entre los protagonistas hubieron “varias trompadas” que de inmediato fueron interrumpidas por personal de seguridad. “Lo importante es que se hable del espectáculo. Si yo hice algo que no debía, ya fui expulsado. Pero ya está, no pasó nada”, reveló 'Becca', finalizado el encuentro.

PADREDEMARCELOGALLARDOCONTRABECCACECEFOTO5.jpg El padre de Marcelo Gallardo, Máximo, disparó contra Sebastián Beccacece con un lapidario posteo: “¿¡Quién sos!?, le preguntó ese muchacho!”.

Rápidamente, esto se viralizó en las redes sociales y los fanáticos del “Millonario” explotaron en contra de Beccacece. No obstante, en las últimas horas, Máximo Gallardo, papá de Marcelo, usó sus redes sociales para pegarle al entrenador del conjunto de Florencio Varela.

En el día en el que el Muñeco cumple ocho años al mando de River, Máximo subió a sus redes sociales una foto de su hijo con los 14 títulos que ganó en la institución como DT y lo acompañó con una polémica frase: “¿Quién sos? Le preguntó ese muchacho”.

¿QUIÉN SOS? El PICANTE CRUCE entre GALLARDO y BECCACECE

