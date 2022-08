El ocaso de los Dioses: Boca y River

Ibarra

El 'Negro' se apoderó del cargo luego de un insólito despido de Sebastián Battaglia por parte del Consejo de Fútbol de Juan Román Riquelme. Tras la eliminación en Copa Libertadores ante Cortinthians, el por entonces director técnico dijo una verdad que no gustó en las oficinas de Boca: "Tuvimos la oportunidad de pedir refuerzos, de mejorar en cuanto a recambio… No fue así y hay que tratar de hacer lo mejor con el plantel que se tiene".

De esta manera, y en medio de un caos que reinaba en Brandsen 805, Hugo Ibarra fue el elegido por Riquelme. Otra vez, un entrenador condescendiente y con poca mano dura. Misma decisión que con Battaglia y que con Miguel Ángel Russo.

Y es así que Boca Juniors está regalando tiempo, prestigio y es un desastre partido a partido por tener a un tridente técnico inexperto en el banco. Justamente, por Ibarra, Leandro Gracián y Norberto Pompei -asistentes del 'Negro'-.

Muchos hinchas muestran su enojo en las redes partido a partido: ya sea con el planteo del entrenador o con algunos jugadores. Pero el mayor responsable de todo esto no es el propio Ibarra, sino que es Juan Román Riquelme, justamente, por no ir a buscar un DT de talla grande para un club que lo exige y que lo pide a gritos.

image.png Hugo Ibarra fue ratificado hasta diciembre de 2022 y podría ser el entrenador en 2023.

Ayer (31/7), Boca volvió a caer por la Liga Profesional de Fútbol. Fue 0-3 y con baile ante Patronato, equipo que está último en los promedios. El 'Xeneize' entró casi 'regalado' a disputar el encuentro. Los jugadores trotaban la cancha y dejó la sensación de que no hubiese anotado un gol por más que el partido dure 180 minutos.

La triste realidad del 'Boca de Ibarra' tiene estos números:

Cinco partidos,

Dos victorias (Talleres de Córdoba y Estudiantes de La Plata),

Tres derrotas (San Lorenzo, Argentinos Juniors y Patronato),

Cinco goles a favor y ocho en contra.

Pero la responsabilidad es conjunta. Ningún dirigente o entrenador tiene la culpa de que los jugadores no corran, se esfuercen o metan los goles dentro de la cancha. Pero eso no quita que, hoy por hoy, Boca no tenga un entrenador de fútbol a la altura de las circunstancias.

image.png Boca fue bailado por Patronato y extendió su crisis. (NA).

La conclusión es que nada en Boca cambiará si se siguen haciendo las cosas de esta manera. Es como un "tiempo muerto" que está viviendo el club.

Marcelo Gallardo

Urgente24 advirtió hace tiempo que al 'Muñeco' Gallardo ya saben como jugarle dentro de la cancha. Más allá de la capacidad que demuestra tener el ex futbolista, su River perdió la 'sorpresa' y la debe recuperar cuanto antes.

Sabemos que el 'Millonario' es un equipo que, cuando tiene la pelota, suele lastimar al rival. Tiene muchos fubolistas de jerarquía y hasta sufrió la salida de dos muy importantes: Enzo Fernández y Julián Álvarez, hombres que eran clave en el armado del once titular.

Pero la flaqueza de River Plate es la defensa. Los de Núñez no tienen mucho recambio para sus centrales titulares, que son Paulo Díaz y David Martínez. En esa posición, Gallardo cuenta en el banco con Jonatan Maidana, Javier Pinola, Emanuel Mammana y Leandro González Pirez. Los dos primeros ya no pueden jugar al ritmo de antes por la cuestión de la edad. Los dos últimos, llegaron al club en el mercado de pases de enero y todavía no se adaptaron a la zaga central.

Sin embargo, los desajustes defensivos de 'La Banda' también se hacen presentes en los costados. Marcelo Gallardo apuesta por Milton Casco en el lado derecho -posición antinatural para él- y hasta con el propio Mammana con tal de no poner a Marcelo Herrera, por quien le pagó 2.5 millones de dólares a San Lorenzo de Almagro por el 70% del pase.

También está Robert Rojas, quien se sigue recuperando de la lesión de tibia y peroné y que era un titular fijo para el 'Muñeco'.

image.png Marcelo Gallardo, DT de River Plate.

En el lado izquierdo River también tiene problemas. La llegada de Elías Gómez no ha ofrecido mucho garantías en el puesto, al menos de momento. El ex Argentinos Juniors es uno de los más apuntados por el público y todavía le cuesta la adaptación en el equipo.

Más allá de los nombres, anoche en el Más Monumental los de Núñez volvieron a caer. Fue 1-2 vs. Sarmiento.

El 'Verde' de Junín, dirigido por Israel Damonte, le jugó a la contra al conjunto blanquirrojo y le dio un duro cachetazo por la 11° fecha de la Liga Profesional de Fútbol. Los goles del visitante los marcaron Guido Mainero y Federico Andueza, mientras que el descuento para River llegó por parte de Emanuel Mammana.

Marcelo Gallardo deberá dar vuelta la página rápidamente y recuperar la regularidad característica de su ciclo.

image.png Golpazo para River. Perdió 1-2 en el ante Sarmiento en el Monumental (31/7). (NA).

En qué posición quedaron River y Boca en la Liga Profesional de Fútbol

Al cabo de 11 fechas, los 'Millonarios' se ubican en la posición número 12° y los 'Xeneizes', en la 13°. Ambos tienen 15 puntos y pueden ser superados por Colón de Santa Fe -debe ganarle a Independiente-, Defensa y Justicia -debe vencer a Arsenal- y Rosario Central -quien deberá hacer lo propio ante Central Córdoba.

tabla bover.png Tabla de posiciones de la liga argentina. (Foto: Gentileza: Promiedos).

