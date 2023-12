El nuevo equipo de Salomón Rondón sorprende a muchos

Además, ha pasado por varios equipos internacionales, incluyendo: Unión Deportiva Las Palmas de España, Málaga Club de Fútbol, FC Rubin Kazán, Zenit de San Petersburgo, West Bromwich Albion Football Club de Inglaterra y Newcastle United Football Club.

Club de Fútbol Pachuca de México

Sobre el nuevo equipo de Rondón, el Club de Fútbol Pachuca, tiene sede en la ciudad de Pachuca, México y es uno de los clubes más populares de ese país.

Cuenta con siete títulos nacionales y seis internacionales. Fue fundado el 1 de noviembre de 1892 y actualmente participa en la Primera División de México, en la que permanece desde 1998.

Este club ha ganado la Liga Mexicana siete veces y la Liga de Campeones de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) en cinco ocasiones.

Además, en 2006 ganó la Copa Sudamericana, posicionándose como el único equipo del mundo en ganar un torneo oficial avalado por la FIFA fuera de su confederación.

El Pachuca también es el equipo con más escuelas de fútbol en México y el primer club mexicano en haber participado cuatro veces en la Copa Mundial de Clubes de la FIFA.

Salomón Rondón habló de River

A propósito de su salida del Club Atlético River Plate, vale recordar lo que Salomón Rondón dijo acerca de sus primeros meses en Argentina y su paso por River.

"Pasé siete u ocho meses difíciles en Argentina. Para los que me conocen, soy una persona que nunca baja los brazos, no me rendí (...) Sabía la crítica, sabía la exigencia de lo que representaba River", comentó el atacante venezolano.

Y continuó: "Sabía que ir a River podía seguir compitiendo en la Selección porque el campeonato argentino es muy complicado. Sufrí bastante en lo personal (...) Eso lo dejo para mí obviamente. Soy una persona que no se da por vencida tan fácil".

"Seguí trabajando y haciendo lo que hice en mi carrera, las cosas bien. Llegué a un equipo de muy altísimo nivel, sin pretemporada, sin entrenamiento. Estuve dos meses sin jugar en el Everton y luego sufrí mucho. Me quedo con lo que estoy viviendo hoy en día. Lo disfruto bastante y con la cabeza bien centradita", cerró Rondón.

¿A quién fichará River?

Por otra parte, River Plate tampoco perdió el tiempo y presuntamente ya eligió al jugador que reemplazará a Salomón Rondón. De acuerdo con Diario Popular, River Plate inició gestiones para contratar a Matías Arezo, delantero uruguayo de 21 años.

Arezo viene de destacarse en el Club Atlético Peñarol y recientemente volvió al Granada, club español encargado de su pase.

"La intención de River es comprar el pase de Arezo y ya está en tratativas con el Granada de España, equipo al que el atacante se sumó a los entrenamientos de este miércoles nuevamente después de transitar un año cedido en el elenco uruguayo, donde estuvo muy cerca de ser campeón", reseñan.

Pero, por ahora, no hay nada confirmado y se esperan más detalles.

------------------

Más contenido de Urgente24

Banco Nación habilita 12 cuotas sin interés: Cómo aprovechar

Calendario 2024: Feriados y findes largos para 'escapadas'

Atención monotributistas: AFIP revela actualizaciones

Tarjetas de crédito: ¿Qué pasa si no puedo pagar el resumen?

Interna en TN por el DNU: Fuerte cruce entre el estudio y cronista