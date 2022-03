El israelí Román Abramovich donará el dinero del Chelsea FC

La venta del Club no será acelerada sino que seguirá el debido proceso. No pediré que se pague ningún préstamo. Esto nunca ha sido por negocios ni por dinero para mí, sino por pura pasión por el juego y el Club. Además, he dado instrucciones a mi equipo para que establezca una Fundación benéfica a la que se donarán todas las ganancias netas de la venta. La venta del Club no será acelerada sino que seguirá el debido proceso. No pediré que se pague ningún préstamo. Esto nunca ha sido por negocios ni por dinero para mí, sino por pura pasión por el juego y el Club. Además, he dado instrucciones a mi equipo para que establezca una Fundación benéfica a la que se donarán todas las ganancias netas de la venta.