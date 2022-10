El insólito motivo por el que Cristiano Ronaldo no jugó el clásico

El pasado domingo (2/10), los Citizens, destrozaron por 6 a 3 a su máximo rival. Los goles del local fueron obra de dos joyas del deporte mundial: Phil Foden (x3) y Erling Haaland (x3).

image.png Imparables: Erling Haaland y Phil Foden se llevaron el show en el clásico de Manchester.

La humillación fue tan grande que algunos hinchas visitantes dejaron el Etihad Stadium en el entretiempo, con el resultado 4-0 en favor de los celestes.

Un dato: desde el primer clásico, en 1894, hasta este domingo, ningún derby de Manchester había acabado con nueve goles.

Por el lado del United; los tantos fueron marcados por Anthony Martial (x2) y Antony, aunque solo sirvieron para maquillar un poco el marcador. Nada más.

Los equipos salieron al terreno de la siguiente manera:

Manchester City: Ederson, Kyle Walker, Manuel Akanji, Nathan Aké, Joao Cancelo; Kevin de Bruyne, Ilkay Gundogan, Bernando Silva, Phil Foden; Erling Haaland, Jack Grealish.

Manchester United: David de Gea, Diogo Dalot, Raphael Varane, Lisandro Mart+inez, Tyrell Malacia; Scott McTominay, Christian Eriksen, Antony, Bruno Fernandes; Jadon Sancho, Marcus Rashford.

image.png Haaland dispara, Lisandro Martínez defiende.

Cristiano Ronaldo

El delantero portugués no fue de la partida en el clásico ante el vecino. En lo que va de la temporada, el ex Real Madrid no llegó a completar ni 270 minutos, el equivalente a tres partidos. También es cierto que el atacante no ha dado muchos argumentos para ganarse el puesto en lo que va de la temporada. Apenas un gol en ocho oportunidades.

CR7 sufrió la caída de su equipo desde el banco de suplentes y ni siquiera fue considerado por el holandés Ten Hag para ingresar en el complemento, aunque el trámite ya estaba sentenciado por el 4-0 transitorio para el Manchster City.

El DT del Manchester United realizó cinco modificaciones y en ninguna estuvo involucrado el crack mundial.

En esa línea, tanto propios como extraños se sorprendieron por la razón que explicó Erik Ten Hag para que Ronaldo no saltara a la cancha.

No lo puse por respeto por él y por su carrera. Íbamos 4-1. Y Anthony Martial necesitaba minutos después de su lesión, respondió al ser consultado por un periodista No lo puse por respeto por él y por su carrera. Íbamos 4-1. Y Anthony Martial necesitaba minutos después de su lesión, respondió al ser consultado por un periodista

"Nos faltó creérnoslo. No defendimos como toca y no fuimos valientes con la posesión. Tuvimos muchos fallos técnicos y en la toma de decisiones. Así no se puede. Tenemos que actuar como un equipo y creérnoslo. Es algo que ya hemos mostrado. En los últimos cinco partidos hemos tenido la actitud adecuada, nos lo hemos creído y hemos generado problemas a nuestros rivales. Hoy no. Creo que es algo normal en nuestro proceso. Tenemos que aceptarlo y aprender", expresó, refiriéndose a la durísima caída de los suyos ante el City de Guardiola.

Vale recordar que la relación entre Cristiano Ronaldo y el ex técnico del Ajax no es buena. Ambos se cruzaron en un amistoso de pretemporada, cuando el futbolista de 37 años decidió irse antes del estadio, en un duelo contra el Rayo Vallecano.

La tirantez entre los protagonistas comenzó por la insistente presión del luso para irse del United, aún cuando Ten Hag declaraba que el futbolista era intransferible y que sería tenido en cuenta para la temporada 2022/23 que se avecina.

image.png Sonrisas que mienten. Cristiano Ronaldo y Erik Ten Hag.

La bronca de Martín Liberman

El periodista argentino -reconocido fanático de Cristiano- acusó a Erik Ten Hag de "deleznable", una vez terminado el encuentro.

"Este atrevido de Ten Hag hace jugar pesimo a su equipo y se da el gusto de dejar a Cristiano como suplente todos los partidos? De donde salió este sujeto deleznable?", escribió el comunicador de ESPN a través de su cuenta de Twitter.

Cristiano en un pie y con 50 años, será más que todos los que están jugando en el Manchester United, concluyó Cristiano en un pie y con 50 años, será más que todos los que están jugando en el Manchester United, concluyó

image.png Foto: Gentileza Bolavip.

