El increíble trueque que preparan PSG y Manchester United

image.png PSG decepcionó y quedó afuera de la Copa de Francia, con tanto plantel que tiene... (Foto: Ámbito).

Por su parte, en Inglaterra, Manchester United no marcha para nada feliz. Apenas 'rascando' la cuarta posición en la Premier League y los puestos de Champions, se quedó afuera de la FA Cup en cuarta ronda el pasado viernes (4/2) y el equipo no juega a nada. Parecido al París Saint Germain, donde abunda el talento individual pero no hay brillo colectivo en equipo.