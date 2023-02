El exayudante del Tata Martino que encubre al Barcelona

"No es posible que existan sanciones disciplinarias deportivas, porque desde el 2018 al 2023 han pasado cinco años y este tipo de sanciones prescriben a los tres años desde que se han producido los hechos", anunció Tebas en un video oficial que publicó el propio dirigente.

Luego, continuó: "Otra cosa es en el ámbito de la jurisdicción penal, que ahora está la Fiscalía investigando los hechos sucedidos y si puede existir un posible delito de corrupción entre particulares en la version de amaño en el ámbito deportivo".

Asimismo, confirmó que desde LaLiga van "a esperar y a respetar la investigación si Fiscalía decide interponer la oportuna denuncia o querella".

Otros dicen que Barcelona no prescribió

El FC Barcelona pagó a una empresa propiedad de un exárbitro catalán casi 7 millones de euros por "asesoramiento técnico" y, por lo menos, es una falta ética, quedando una cantidad de especulaciones pendientes. El dinero del club fue supuestamente destinado Dasnil 95, propiedad de José María Enríquez Negreira. La Federación Española de Fútbol y LaLiga aclararon que ha prescripto el posible delito penal y, entonces, no tiene nada que investigar.

Los informes afirman que los fiscales españoles han estado investigando el caso como resultado de una inspección fiscal en Dasnil 95, y que Negreira y su hijo ya han declarado ante la Fiscalía.

El club advirtió que emprenderá acciones legales “contra todo aquel que deteriore la imagen del club con posibles insinuaciones” que sean “contrarias a la reputación” del Barcelona.

La postura oficial de LaLiga en el 'Caso Negreira':

"No es posible que existan sanciones deportivas".

"Ninguna entidad deportiva podemos buscar una sanción, porque está prescrito. Incluso no podría abrir una investigación".

"LaLiga no puede estar pasiva ante los hechos que están pasando. Hay indicios, son hechos extraños y no habituales. El importe, los conceptos... Todo esto se tiene que aclarar porque todo indica que hay indicios, no que haya prueba o delito, pero son indicios que deberían investigarse".

"El Barça podría ser víctima de un estafador. He visto de todo. He visto amaños, intentos de amaños, gente que cobraba de 2 clubs... Todos somos mayorcitos. Tantos años... sería sorprendente. En el ámbito penal debe aclararse. Y si llega a la justicia, allí estaremos".

"Si el Barcelona ha estado implicado, que pague las consecuencias. También las personas jurídicas. Negreira por estafador o ambos. No me extrañaría tampoco, tal y como lo veo. Yo creo a los árbitros, si dicen que no intervenía. Los ingenuos de la directiva del Barça cayeron en la trampa. Esto está haciendo mucho daño al fútbol".

"En esa época, no he visto partido raros. Pero en los partidos amañados que he llevado a los tribunales tampoco vi nada raro. Con la Juventus no fue porque los árbitros decidieran acciones de los partidos sino en su elección y designación. Pero la tentativa ya es delito, no hace falta llegar al hecho".

"Creo que la Fiscalía lleva seis meses investigando, con mucha discreción. Y la Agencia Tributaria también mantiene en secreto las inspecciones. Bartomeu, Soler y Grau han ido a declarar recientemente, no hace años. Si esto me lo plantean en el 2019 nosotros hubiésemos abierto un expediente disciplinario. Pero no lo hacemos porque está prescrito".

Rubi opina

En junio de 2013, Joan Francesc Ferrer 'Rubi', fichó como ayudante de campo por el FC Barcelona por un expreso deseo de Tito Vilanova, quien un mes más tarde se vio obligado a dejar su cargo como entrenador tras recaer de su enfermedad de cáncer en la glándula parótida.

Rubi se quedó en el Barça y formó parte del cuerpo técnico del Gerardo Martino. El argentino arribó al equipo azulgrana tras la renuncia de Tito.

Ello coincide con el paso de la presidencia del club de Sandro Rosell a Josep María Bartomeu. En aquella época ya existían los polémicos informes que Negreira, número dos del Comité de Árbitros, elaboraba para la entidad azulgrana a cambio de millonarios pagos, contó 'El Español'.

Ahora, Rubi es director técnico de Almería, quien logró un histórico triunfo ante el Barça este domingo (26/2). Frente a los medios de prensa, Rubi afirmó no saber nada al respecto: "Yo no conocía esos informes", dijo en la Cadena SER desde su posición como exayudante en el cuerpo técnico blaugrana.

"Unos ponen a un delegado que es amigo de... Otros ponen... No hagamos demagogia. En mi opinión, de una manera u otra, todos los equipos se intentan acercar al colectivo arbitral como sea. El que diga que no, no me lo creo, porque siempre hay una figura en cada club", dijo. A lo que añadió: "Pero ahí los jueces decidirán".

Rubi victimizó a su ex club y puso en tela de juicio los fallos de los árbitros, quienes según él actuaron en contra del Barça aquel año: "Perdimos el título por un gol legal anulado a Messi", estampó.

Jordi Mestre

Mestre ocupó la vicepresidencia del FC Barcelona desde 2014, cuando Bartomeu asumió la presidencia. Dejó el cargo cinco años más tarde, en julio de 2019, tras dimitir por diversas diferencias en la manera de abordar la política deportiva del club. Sobre el 'Caso Negreira', esbozó:

"Sí que había informes. Al principio, me los pasaban, pero después de recibir 3 o 4 dije que esto no me correspondía. Incluso dije que no me los pasaran porque era un tema puramente técnico. Los informes me los pasaba Josep Contreras, que estaba dentro de la Comisión Deportiva. No le di mucha importancia, por lo que no hice ningún seguimiento",

Aún así, justifica la realización de informes de este tipo: "Desde un punto de vista teórico, no hay ningún problema en realizar informes. Que sea un árbitro en activo entiendo que pueda ser una sospecha. Pero si miramos las actuaciones arbitrales, los árbitros pueden habernos ayudado en algún caso, pero también nos han perjudicado" le confesó a Tu Diràs de RAC1.

Fútbol Club Barcelona.

