El dato que ilusiona a River para ganarle a Boca

La seguidilla triunfal del Xeneize y del Millonario posicionaron a ambos equipos en lo más alto del torneo, luego de pésimas producciones que venían mostrando uno y otro equipo. En tal sentido, los de Hugo Ibarra acumulan tres éxitos al hilo: 1-0 vs. Defensa y Justicia; 2-1 vs. Atlético Tucumán y 2-1 vs. Colón de Santa Fe.