Eduardo Salvio, sin Boca, sufrió los palos de la ex mujer

Los palos de Aravena a Salvio

Cuando la causa ya parecía haber quedado un poco en el olvido, la ex mujer de Eduardo Salvio, Magalí Aravena, liquidó al delantero de Boca, a través de sus redes sociales.

Una vez más priorizando tu puto ego. Una vez más ellos esperándote … y ahí estas queriendo obligar a dos nenes chiquitos a conocer a alguien que no quieren. Sos mierda, sos basura, sos la peor persona que existe, escribió Aravena en uno de sus tweets

"Me callé mil cosas que hiciste para cuidarlos a ellos (refiriéndose a sus hijos), pero basta. No es no", esgrimió en otro de sus teledirigidos hacia Eduardo Salvio, en su cuenta personal de Twitter.

A pesar de no nombrarlo nunca en sus desafiantes mensajes en las redes, Magalí Aravena se dirige constantemente a Eduardo Salvio, a quien se lo vio muy cercano a su nueva pareja -Sol Schekler- en el último tiempo.

La mujer de 35 años apunta a que Salvio se ausentó a los partidos de fútbol de uno de sus hijos pequeños. Además, pocos días atrás, la propia Aravena había disparado contra el 'Toto', a través de Twitter: "No hay responsabilidad afectiva. Egoísmo a tal punto de no importar qué consecuencias generas en el otro. Ni siquiera en un nene de 10 años. Asco a otro nivel".

Sin Boca

El delantero del club 'Xeneize' no ha podido regresar a su nivel tras la lesión de rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. La fatal lesión había ocurrido un 28 de febrero de 2021, en un partido entre Boca y Sarmiento de Junín, que terminó empatado en uno en La Bombonera.

Desde aquel día, el 'Toto' tuvo que ausentarse de las canchas por más de seis meses, cuestión de realizar una buena recuperación post operación de su rodilla. El ex Selección Argentina sufrió el parate del fútbol por la pandemia de Covid-19, ya que, en principios de 2020, el delantero marcaba mucha diferencia en el fútbol argentino. Lo demostraba con goles, caños y gambetas.

En la actualidad, el 'Toto' Salvio también se encuentra lesionado pero de menor gravedad. El deportista se perdió el partido contra Ferro por la Copa Argentina (8/6) segundos antes del comienzo -ya que iba a ser titular-. Según el parte médico de Boca Juniors, Salvio sufrió "una lesión muscular grado 1 en el bíceps femoral derecho", lo que sería un desgarro.

Esta nueva ausencia del futbolista se da en un contexto complejo, ya que, al tener que alejarse de las canchas entre las próximas dos o tres semanas, se podría estar hablando -probablemente- del final de la carrera de Eduardo Salvio en Boca. Su contrato vence el 30 de junio próximo y aún no hay acuerdo por su renovación.

Juan Román Riquelme -vicepresidente de Boca- aseguró, en diciembre de 2021, que el club ya se había puesto en contacto con el entorno de Salvio. Pero por ahora, nada por aquí, nada por allá...

Varios rumores indican que Eduardo 'Toto' Salvio aceptaría la propuesta que le llegue de Boca. Quedará por ver que suceda en las próximas semanas.

