Ecclestone da la vida por Putin: "Recibiría una bala por el"

“Si Ucrania hubiera querido salir bien parada, podría haberlo hecho”, finalizó.

Por su parte, la Fórmula 1 emitió un comunicado en el cual repudió las declaraciones de Ecclestone, quien no es parte desde 2017 cuando Liberty Media compró el negocio. En el escrito, se desligó de los dichos del ex mandatario de la entidad, remarcó que son “sus opiniones” y que contrastan con “los valores modernos del deporte”.

ECCLESTONEYPUTINFOTO3.jpg Bernie Ecclestone, ex jefe de la Fórmula 1, lanzó una polémica defensa del presidente ruso Vladimir Putin en medio de la guerra contra Ucrania: “Yo recibiría una bala por él”.

En comentarios al diario Telegraph, la Fórmula 1 tomó distancia de su exdirigente, quien estuvo al frente de la entidad hasta 2014. “Los comentarios hechos por Bernie Ecclestone reflejan su punto de vista y están en el polo opuesto a la posición de los valores modernos de nuestro deporte”.

No obstante, la ministra de Relaciones Exteriores del Reino Unido, Liz Truss, expresó que los comentarios fueron “absolutamente extraordinarios”.

En febrero, al inicio de la guerra, Ecclestone había dicho que Putin era “honrado” y que “hizo lo que dijo que iba a hacer”.

ECCLESTONEYPUTINFOTO4.jpg Bernie Ecclestone, ex jefe de la Fórmula 1, lanzó una polémica defensa del presidente ruso Vladimir Putin en medio de la guerra contra Ucrania: “Yo recibiría una bala por él”.

El expiloto ya había hecho público su apoyo al mandatario ruso en 2019 cuando dijo que Putin debería “dirigir Europa”. “Es un buen tipo. Nunca hizo nada que no fuera bueno para las personas. A mí me gustaría que dirigiera Europa. No tenemos a nadie, así que no podría ser peor”, opinó.

Y sostuvo: “Él hace lo que dice que va a hacer. Yo no apoyo la democracia. Necesitás un dictador. Como dictador decís ‘esto es lo que voy a hacer’. En una democracia eso se diluye”.

ECCLESTONEYPUTINFOTO5.jpg Bernie Ecclestone, ex jefe de la Fórmula 1, lanzó una polémica defensa del presidente ruso Vladimir Putin en medio de la guerra contra Ucrania: “Yo recibiría una bala por él”.

La Fórmula 1 comenzará este viernes 01/07, con dos tandas de prácticas libres, su actividad oficial para el Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone, décima fecha de la temporada 2022.

La categoría llega a esta carrera con un creciente dominio del actual campeón, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que lidera las posiciones con 175 unidades tras ganar seis de las nueve pruebas disputadas hasta el momento, entre ellas las últimas dos.

Lo escoltan su compañero de equipo, el mexicano Sergio Pérez, con 129; y el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), con 126.

ECCLESTONEYPUTINFOTO6.jpg Bernie Ecclestone, ex jefe de la Fórmula 1, lanzó una polémica defensa del presidente ruso Vladimir Putin en medio de la guerra contra Ucrania: “Yo recibiría una bala por él”.

La Copa de Constructores la encabeza en consecuencia Red Bull con 304 puntos, seguido por Ferrari (228) y Mercedes (188).

Este viernes (01/07) habrá dos tandas de ensayo, de 9 a 10 y de 12 a 13, en ambos casos hora de la Argentina. Para este sábado (02/07) está pautada otra serie de prácticas (de 8 a 9) y la clasificación (de 11 a 12); y la competencia se correrá este domingo (03/07) a partir de las 11.

Serán 52 vueltas al legendario circuito británico, de 5.891 metros de cuerda, para completar 306.198 kilómetros de carrera.

El récord de vuelta está en poder de Verstappen (Red Bull), desde el año pasado, con un registro de 1.27.097.

Más contenido en Urgente24:

Cómo rastrear un celular con el numero

Nacho Viale no acepta que Mirtha Legrand tiene 95 años

¿Telefe abusa de su éxito? El Trece se relame y aprovecha

Nueva low cost ofrece pasajes al exterior a mitad de precio

Cepo BCRA: Agencias de turismo dolarizan hasta las reservas