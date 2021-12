Doman presiona a los Moyano para postergarles los comicios

Ante todo esto y los rumores acerca de que el candidato a presidente no tendría su cuota social al día, el espacio denunció “proscripción” y acusó al oficialismo (liderado por Hugo Moyano) de querer bajarlos del acto eleccionario. Como primera medida, pidieron la anulación de la decisión de la Comisión Electoral por mostrar “absoluta falta de imparcialidad” y a su vez, aguardan que se expida la IGJ (Inspección General de Justicia).

Sin embargo, la semana pasada, el secretario general de Independiente y del moyanismo, Héctor “Yoyo” Maldonado, se defiende y niega la impugnación.

“Acá nadie está proscripto. Ellos presentaron mal la documentación. Tienen el estatuto que es de la Agrupación Independiente, autoridades vencidas... Cómo la Junta Electoral te puede dar certificado para que se presenten”.

“Quiero desmentir a ese muchacho (Juan Marconi). Sabe poco del club. El socio puede ir a votar tranquilamente. Ellos presentaron mal los papeles”.

Y agregó: “Muchas agrupaciones no le quisieron dar el sello. La única que encontraron fue Agrupación Tradicional Independiente. Es una agrupación que hace 50 años no participa en un comicio de Independiente. Por eso, lo que tendrían que hacer es arreglar los papeles”.

imagepng.png Héctor 'Yoyo' Maldonado cruzó a Juan Marconi por la impugnación de la lista de Fabián Doman.

Por su parte, Juan Marconi habló de “proscripción e impunidad” por la lista de Fabián Doman y que él integra.

“Una junta electoral con integrantes que nos insultan en redes sociales... No hay objetividad. No quieren una elección limpia y democrática. Hacen esto porque saben que pierden. No le encuentro otra lógica”.

Expresó en el programa “Abran Cancha” en Tyc Sports, minutos antes que “Yoyo” Maldonado.

“Vamos a hacer todo lo posible para que los socios tengan una elección como se merecen. Hicimos todo. Presentamos todos los partidos, el certificado de vigencia. Lo que había que presentar, se presentó”, aseveró Marconi.

“Es simple, no quieren que participemos. Si quieren ponerle términos. Es una proscripción. Nos dicen que 120 días antes presentemos candidatos. ¿Ellos sí lo hicieron? Te piden algo que no se lleva a cabo, que tampoco lo lleva a cabo el oficialismo”.

imagepng (1).png Versiones cruzadas en Independiente entre Juan Marconi y Héctor “Yoyo” Maldonado. Las elecciones serán más que interesantes.

Ante este escenario, el portal Doble Amarilla dio a conocer este mismo martes que el equipo de legales de Agrupación Independiente Tradicional está presentando una cautelar en un juzgado de La Plata como consecuencia de que "personalidad jurídica está demorando en definir" si la oposición tiene razón o no para participar en las elecciones. Advirtieron que utilizarán este recurso hasta que se expida la IGJ con una decisión final.