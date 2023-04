Dólar "barato" para ver a Messi en el Mundial Qatar 2022

Muy lejos de los U$S 524 millones registrados a igual período de 2021, el BCRA podría limitar los gastos con tarjeta en el extranjero debido a la escasez de reservas netas en el organismo, pero aún no hay ningún tipo de anuncio que vaya en esa dirección.

Vale aclarar, las personas que no podrán comprar dólar ahorro (cotización oficial, impuesto PAÍS y 35% de retención por Ganancias) serán las que cumplan con el cupo mensual de U$S 200 dispuesto por el BCRA. Si se gastan U$S 1000, no se podrá comprar por cinco meses a esta cotización.

Hoy en día, no existe tope para consumos con tarjeta en el exterior.

En muchos casos, el único tope lo selecciona el banco y el cliente debe preocuparse por actualizar los límites de gastos porque la entidad no lo hace de forma automática. La persona debe poder justificar el aumento con el recibo de sueldo que demuestre la necesidad del aumento.

Y es conveniente aclarar si se va a realizar algún viaje al extranjero para evitar problemas con el uso de la tarjeta en otro país, pero muchas personas buscan pagar todo con antelación porque se previene una disparada del dólar. Con la tarjeta, pagas recién cuando llega el resumen, pero el dólar turista también permite planificar el viaje con una agencia de viajes que incluya un tipo de cambio de antemano.

Llora el BCRA: Argentina, el país de Sudamérica que más entradas pidió en el Mundial Qatar 2022

Argentina es el octavo país del mundo con mayor cantidad de entradas pedidas para ir a ver el Mundial Qatar 2022 -es el primero de Sudamérica en el ranking regional- en un escalafón que lidera cómodamente Qatar, seguido de Estados Unidos e Inglaterra, país que ya le hizo una dura advertencia a sus hinchas.

Dos de sus rivales en el grupo C, Arabia Saudita y México, aparecen cuartos y quintos, respectivamente. En el sexto lugar, está Emiratos Árabes Unidos seguido de Francia, último campeón del mundo en Rusia 2018. Brasil está noveno y el Top Ten lo cierra Alemania.

La efervescencia que se vive en Argentina se replica en otros países y la FIFA habilitó el programa Hospitality, donde se ofrecen múltiples experiencias que van desde U$S 700 dólares a la fríolera suma de U$S 261.000.

Este tipo de paquetes puede incluir suites exclusivas en el estadio, mejores ubicaciones para un partido, cena privada en cinco pasos, selección de bebidas exclusivas, servicio personalizado, estacionamiento privilegiado y un regalo especial como recuerdo. Todos los precios se pueden ver acá.

