Dijo que "Mbappé traumatizó a Argentina" y lo escracharon

Además, subió una historia en la que se veía a Mbappé seguido de lo siguiente: “Kylian Mbappé traumatizó tanto a los argentinos que celebran más la victoria contra nuestra Selección que su Mundial ”.

Poco antes, en medio de Qatar 2022, había elogiado a Messi, pero no a la Scaloneta como tal. No me gusta este equipo de Argentina. En este Mundial dieron una imagen de mucha agresividad, maldad y juego no limpio.

MISÓGINO Y DOLIDO

El futbolista salía con la actriz y modelo Pamela Anderson, mantuvo una relación de tres años, pero ella decidió denunciarlo por violencia de género.

Twitter y los comentarios estallaron haciendo hincapié en esa bajísima situación.

Y eso no es todo...

En una de las pretemporadas de la Liga Francesa, el Olympique de Marsella calentó amablemente la previa de un partido. Desde la cuenta oficial de Twitter del club marcaron que sería “un orgullo enfrentarnos al primer equipo de Sevilla”. Sin embargo, Adil Rami no lo vivió de esa manera. De hecho, dijo: “¡Perdón! ¿Quién escribió esto? Es cuestión de gentileza, pero es totalmente falso. Gracias. Seguramente lo escribió una muje r”

¿Y dónde juega Rami? Bueno, es defensa en el E. S. Troyes A. C. de la Ligue 1. Tiene 36 años, además de una denuncia de su exmujer.

