"Por hay son nueves que tienen una capacidad muy especial los que saben cómo tirarse atrás, los que saben jugar a la espalda del volante central contrario y ahí encontrar espacio entre las líneas de volantes y defensores, o arrancar como hacía el Kun Agüero en algún momento cuando se tira atrás. A Guardiola no le gusta el nueve rematador, el nueve que la empuja o que cabecea, porque cada futbolista tiene una razón de ser y cada uno entra en una sintonía muy particular. Son movimientos y capacidades que están relacionadas entre sí".

Luego, a Diego Latorre, le consultaron por cuál jugador le gusta más, de los que llegaron en este mercado de pases en el fútbol argentino.

"Hay varios, es un mercado de pases bastante inusual el que estamos pasando, por la crisis que estamos atravesando. Han venido jugadores a enriquecer el panorama de los equipos, como (Juan Fernando) Quintero por ejemplo, (Tomás) Pochettino también. Por el lado de Boca, lo de (Darío) Benedetto está muy bien, conoce la camiseta, ama al club y ha demostrado que tiene condiciones y personalidad para jugar en Boca".

image.png Juan Fernando Quintero y Darío 'Pipa' Benedetto, dos que regresaron en este mercado de pases.

-"¿Crees que hay una nueva tendencia en los entrenadores argentinos, que se va pareciendo a los europeos?"

"Sí, creo que el fútbol ha dado un paso adelante, ha evolucionado en ese sentido. No me parece que haya tantos genios, hay entrenadores que tienen ideas pero de ahí a que sean grandes entrenadores... Que un entrenador sea ambicioso o que le guste jugar al ataque no signfica que sea un buen entrenador, ¿no? como punto de partida. Hoy en día el juego se ha sofisticado un poquito más y eso es positivo para el fútbol. Los equipos están mejor preparados para asumir los riesgos del juego, y eso tiene una cadena muy favorecedora porque se ven más goles, hay mejores espectáculos, y eso ha ido en consonancia con el crecimiento de la industria del fútbol".

image.png Marcelo Gallardo y Alexander 'Cacique' Medina.

-"La última Diego, ¿podemos ganar el Mundial?", interrogó su colega 'Toti' Pasman.

Sí, como poder podemos. No sé cuán lejos y que tan cerca estamos porque me gusta lo que está sucediendo. Creo que hay muy buena energía como nunca antes. (Lionel) Scaloni hizo algo impensado porque en Rusia estábamos en la ruina. No pensé que Argentina iba a poder formar una base de jugadores así: los ánimos, el sentido de pertenencia potenció a un equipo que además de (Lionel) Messi juegan otros y Messi es capaz de jugar bien al fútbol. Eso es auspicioso Sí, como poder podemos. No sé cuán lejos y que tan cerca estamos porque me gusta lo que está sucediendo. Creo que hay muy buena energía como nunca antes. (Lionel) Scaloni hizo algo impensado porque en Rusia estábamos en la ruina. No pensé que Argentina iba a poder formar una base de jugadores así: los ánimos, el sentido de pertenencia potenció a un equipo que además de (Lionel) Messi juegan otros y Messi es capaz de jugar bien al fútbol. Eso es auspicioso

"Ahora, ganar un Mundial depende de un montón de variables que no se controlan, como acertar un penal o no. Entonces eso, a mí me interesa que el equipo esté jugando bien al fútbol como lo está jugando, que sostenga este espíritu durante mucho tiempo. Esperemos que se sostenga esta confianza hasta que empiece el Mundial", cerró.