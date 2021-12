Detuvieron al exjugador de Boca Juniors, Emanuel Reynoso

image.png Emanuel Reynoso fue detenido tras ser acusado de agredir a un joven. (Gentileza: infobae).

El Poder Judicial de Córdoba, por su parte, sostuvo que “de acuerdo a lo informado se recabaron elementos de prueba que permiten sospechar razonable y fundadamente que el señor Reynoso, junto con un grupo aún no identificado de entre 5 a 7 personas, habrían participado en la comisión de distintos delitos que se enmarcan en las figuras de Amenazas calificadas por el uso de arma, Lesiones Leves y Robo Calamitoso”, contó Infobae.

El hecho fue notificado en la madrugada del lunes (6/12), pero el violento episodio habría ocurrido en un domicilio privado en la madrugada del día sábado (4/12).

image.png Emanuel 'Bebelo' Reynoso fue detenido esta madrugada tras ser acusado de agredir a un joven de 16 años en el barrio Maldonado, Córdoba. (7/12).

“¿Qué están haciendo acá si ustedes no son de este barrio? Ustedes no tienen nada que hacer acá. Están de visitantes”, habría dicho Emanuel Reynoso, al grupo de jóvenes, mientras sacaba su arma.

Después Emanuel Reynoso le pegó un cachetazo a uno de mis amigos y dice 'tómense el palo, ustedes no tienen nada que hacer acá'. Ahí me pega el culatazo en el ojo (Reynoso) y me desvanezco un poco y después empecé a sentir patadas, puñetazos y botellas que volaban

, sostuvo el denunciante.

En la presentación judicial los denunciantes relataron que tanto el futbolista como sus amigos estaban armados, reveló La Nación.

Emanuel Reynoso se encuentra de vacaciones por el receso de la liga estadounidense, la Major League Soccer.

Su pasado

Emanuel Reynoso tiene una causa pendiente por presunta participación en un tiroteo, ocurrido en barrio Ferreyra en mayo de 2017.

Según denunciaron vecinos del barrio Ituzaingó, el mediocampista habría realizado maniobras temerarias a bordo de su auto y, cuando fue criticado por los presentes, dos personas que lo acompañaban realizaron algunos disparos al aire antes de huir: en la causa fue imputado como "sospechoso", a pesar de que negó los cargos en su contra.

La Policía encontró 12 vainas calibre 9 milímetros en el lugar, pero nunca logró dar con las armas, aseguró Infobae.

No sé lo que es brindar con todos mis hermanos. Somos siete, pero tres de ellos pasaron varios años en la cárcel y todos los años nos falta por lo menos uno. Mis sueños son jugar en la Selección y pasar una Navidad con todos mis hermanos libres

, sostuvo 'Bebelo', en su momento, quien tiene un historial más que polémico.