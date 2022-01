Del Potro quedó en la ruina: su padre lo estafó en US$ 30 M

DELPOTROPADREESTAFAFOTO2.jpg Juan Martín Del Potro vive una dramática situación personal y financiera debido a que habría sido estafado por su padre, fallecido en enero de 2021.

Daniel del Potro no le habría informado a su hijo sobre los negocios que hacía. “Él malgastó su fortuna. No supo invertir, tuvo que recurrir a acreedores. Fue sumando deudas”, sumó D'Amato. Por su parte, Florencia de la V aportó información acerca de las razones por las que el padre habría tenido la necesidad de llevar a cabo esas acciones: “A él no le habría alcanzado con que el hijo sea una estrella máxima del tenis, sino que necesitaba protagonismo. Hay una cosa que tiene que ver con el tener campos, con pertenecer a cierta parte de la sociedad”, soltó la diva, sobre las maniobras del padre del tenista, en conjunto con una contadora.

“Hubo también algunos juicios y reclamos desde el lado de la construcción donde no tenía mucha experiencia y las cosas no salieron del todo bien”, añadió Diego Estevez, otro panelista del programa.

Juan Martín del Potro se expresó hace algunas semanas sobre su vuelta al tenis, tras luchar contra graves lesiones físicas. “Sigo entrenando con todo, tengo días mejores que otros pero siempre con la esperanza de regresar a la cancha a principios del año que viene. Sería muy especial volver en Buenos Aires y luego también jugar en Río”, comentó en un evento del US Open.

DELPOTROPADREESTAFAFOTO4.jpg Juan Martín Del Potro vive una dramática situación personal y financiera debido a que habría sido estafado por su padre, fallecido en enero de 2021. (Foto: Gentileza: Revista Para Ti)