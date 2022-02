Del Potro: "Es más una despedida que una vuelta milagrosa"

En otro momento de la conferencia dijo: "No descarto seguir consultando médicos para buscar opciones, como ya se vio con (Andy) Murray o con Pablo Andújar, que se operó cinco veces el codo y pudo volver".

Sin embargo confirmó que jugará el ATP 500 de Río de Janeiro, ciudad donde logró una medalla de plata en los Juegos Olímpicos de 2016.

En otro tramo del intercambio con los periodistas dijo que eligió con el corazón entrar ahora a la cancha.

Era ahora o nunca. En dos años y medio de tantos altibajos, nunca pude entrenarme tan seguido como en estos últimos tres meses. Hice muchos esfuerzos como para tirarlos por la borda porque me duela la rodilla como todos los días de mi vida. Voy a jugar y será lo que tenga que ser

del_potro_1.jpg Juan Martín del Potro saludando a simpatizantes en el Buenos Aires Lawn Tenis. A los 33 años, anunció que luego del Argentina Open jugará el ATP 500 de Rio de Janeiro y se retiraría por su crónica lesión en su rodilla derecha.

Elección a futuro

Con palabras más sentidas, del Potro agregó:

Hoy tengo que elegir vivir como una persona de 33 años, tratando de no tener dolores, y no como un deportista profesional que nunca bajó los brazos. Es una decisión difícil. Más allá de que amo el tenis, busco vivir en paz sin soportar los dolores que soporto, que son horribles

Luego agregó. "Los dolores pasaron a ser parte de la vida cotidiana y no sólo del deporte. Soy un tipo al que le gusta estar activo, correr, compartir con amistades y jugar al fútbol. Y hoy estoy imposibilitado. Imaginate lo que es jugar al tenis. Por eso no tendré una vuelta milagrosa como las que siempre tuve, sino que esté a la vuelta de la esquina otra decisión sobre mi carrera".

Para muchos argentinos estar el martes en la cancha central del Buenos Aires se imperdible y un recuerdo imborrable de la torre de Tandil.

Ginóbili

Del Potro le agradeció al ex basquetbolista Emanuel Ginóbili su ayuda en la recuperación.

Le súper agradezco y lo valoro mucho, pero ahora el foco es hacer lo mejor posible en este torneo. Que sepan que posiblemente más que una vuelta milagrosa es otro mensaje. Llevo dos años y medio que duermo con dolor y que me empezaron a pasar cosas increíbles. A Tandil manejaba 3 horas y media en auto y ahora tengo que parar a estirar la pierna y son cosas que cuando las hablo con mis amigos no me gustan tener que vivirlas, pero es lo que me toca.

El aún tenista profesional indicó que su "lucha" pasa "algo más por mi salud, por ganar calidad de vida y ver qué me puede hacer feliz el día de mañana".

"No voy por la vuelta, por los milagros, por el ránking y esas cosas, sino que voy por otra cosa. Sé mis capacidades en el tenis, pero también mis limitaciones con el físico y veré más adelante. Amo el tenis y es mi vida y mi pasión", enfatizó.

"Más allá de la angustia y tristeza, quiero que sea un día inolvidable para mí y para todos, porque elegí jugar por eso. Luego el tiempo dirá dónde me acomodo. Pero el tener el torneo de Buenos Aires cerca, y como tenía mi rodilla, es el balance perfecto para decir 'Es ahora' y me animé a jugar".