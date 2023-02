Debate Bombonera-Monumental: Ruggeri explotó en ESPN

En ese momento, el campeón del mundo en México 1986 realizó la primera comparación. “En River te entran 85 mil personas y en Boca te entran 45, 50 mil. Vos tenés una mentalidad de hace 70 años”, disparó. El periodista defendió el actual estadio con la historia y el símbolo del fútbol que se convirtió con los años: “En el mundo se habla de la Bombonera. ¿Qué quieren inventar? ¿Adónde la quieren trasladar? No se habla de otra cosa en el mundo. Tiene que buscar la manera de ampliarla. Me extraña porque vos jugaste ahí Oscar y sabés lo que significa esa cancha”.

DEBATEBOMBONERAMONUMENTALRUGGERIEXPLOTOENESPNFOTO3.jpg Oscar Ruggeri explotó contra sus compañeros en ESPN por el debate entre La Bombonera y el Monumental en que “tenés una mentalidad de hace 70 años”. (Foto: Télam)

Nuevamente, el ex zaguero mostró su asombro por la obra terminada del Millonario. “Yo no estoy diciendo que cambien los lugares. Yo digo que hagan los estadios como corresponde. Te escucho todos los años con que hay un proyecto. No se atreven, pero cuando esté terminado como terminó River, ayer fue impresionante”, agregó. Y concluyó con un nuevo ataque contra Costa: “¿Por qué te ponés como loca? Te ponés como loca. Pero no te estoy diciendo ‘llévensela a algún lado’. No se puede comparar con River porque una es de 85 mil y la otra de 45 mil”.

Por último, le preguntó a Costa por qué “clausuraron” el estadio de Boca. En rigor, fue clausurada la tribuna alta sur. En ese sentido, Ruggeri reparó en la difusión de un video, en el que se vela rajadura en el piso en ese sector del estadio. El periodista contestó que “esos videos se viralizan todos los partidos”.

River superó en la tarde noche de este último domingo 12/02 a Argentinos Juniors 2-1 por el partido que correspondió a la tercera fecha del Torneo de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) de Primera División en la vuelta de Daniel Passarella al estadio Monumental mientras que los demás equipos grandes no logran a hacer pie en lo que va del campeonato.

Passarella, desde su última presencia en el estadio del Millonario, allá por el 2013, no había vuelto nunca a Núñez.

Con los dos elencos ya en el campo de juego, llegó el momento más esperado de la jornada de este último domingo 12/02. El momento que, desde que fue una idea y se comenzó a desarrollar, despertó una tremenda polémica que trascendió la geografía del “Millonario” y fue el tema del que se habló durante toda la semana: el regreso del “Kaiser” al Monumental después de haber sido titular de la institución.

Es que el ex “Gran Capitán” formó parte del grupo de invitados especiales para el reconocimiento a los campeones del Mundo con la Selección Argentina.

Passarella supo ser el capitán del equipo Albiceleste en Argentina 1978 y también formó parte del plantel campeón en México 1986. De esta manera, el “Kaiser” se transformó en el único jugador nacional bicampeón mundial.

Logros que, durante los días previos a esta jornada histórica, poco le importaron a una gran parte de los hinchas que solo querían repudiar la invitación al otrora defensor central. El motivo principal de tamaño enojo radicó en que Daniel Passarella fue el presidente que quedó marcado por el descenso a la B Nacional de 2011.

Hasta esta instancia, habían pasado diez años desde que Daniel Alberto Passarella no llegaba hasta Núñez. La última vez había sido en el 2013, cuando pese a su mala administración y el mal momento deportivo vivido, el “Kaiser” intentaba ser reelegido para continuar como mandamás de la Banda.

No obstante, más allá de las broncas demostradas por los simpatizantes durante la semana en las redes sociales, quienes ocuparon el Monumental no le dieron mayor trascendencia a Passarella y solo cantaron por “su” River.

Además del homenaje al actual arquero Franco Armani, se reconoció a Pablo Aimar y Roberto Ayala, quienes supieron vestir la camiseta de la Banda y formaron parte del cuerpo técnico que comandó Lionel Scaloni en el Mundial Qatar 2022.

Por su parte, los excampeones del 78 y el 86 que pasaron por River (entre los que estaba el Kaiser) fueron los encargados de entregarles los reconocimientos a los ganadores de la tercera estrella para el fútbol nacional. Allí estuvieron Oscar Ruggeri y Héctor Enrique (ganadores en México); mientras que Norberto Alonso, Ubaldo Matildo Filliol y la hija de Leopoldo Jacinto Luque -ya fallecido- estuvieron presentes en la calurosa tarde de Núñez.

En el renovado campo de juego se colocó una réplica del trofeo que “La Scaloneta” logró en el Mundial Qatar 2022, tal como sucedió en los sucesivos homenajes que se hicieron en los distintos partidos de la Liga Profesional.

A todo esto, poco menos de una hora antes al inicio del encuentro, los simpatizantes de River le habían brindado el primer recibimiento a Armani al grito de “dale campeón”, cuando el guardameta salió al campo de juego a realizar los movimientos precompetitivos.

Poco menos de una hora antes al inicio del partido ante Argentinos, el ex presidente “Millonario” Rodolfo D'Onofrio fue abordado por un cronista de radio La Red, quien le consultó acerca de la invitación de la dirigencia Riverplatense a Daniel Passarella. Ante la consulta, el ex mandatorio fue taxativo: “La mejor manera de mantener la tranquilidad es hacer silencio”.

En el plano futbolístico, River Plate logró revertir el resultado ante Argentinos Juniors y lo venció, sin sobrarle nada, por 2 a 1. El cuadro de “La Paternal” se puso en ventaja con el gol de cabeza de Alexis MacAllister y el “Millonario” concretó la remontada en el segundo tiempo con los tantos del colombiano Miguel Borja y Esequiel Barco, ambos de tiro penal.

River, que venía de perder con Belgrano en Córdoba, alcanzó los 6 puntos en el campeonato y Argentinos, que en la fecha pasada derrotó a Racing, se quedó con 3.

La victoria ajustada dejó a un “Millonario” que debe mejorar en la última línea, a un Salomón Rondón de movimientos interesantes (en lugar del lesionado Borja), y que logró no perder terreno en las primeras posiciones del campeonato.

