De Central Córdoba al mundo: El argentino nominado al Puskás

image.png Premio Puskás.

El otro argentino ganador del Puskás

Tan pronto como en la edición pasada de los premios The Best, el actual jugador del Sevilla y ex River Plate, Erik Lamela, obtuvo la distinción por el mejor gol del año, siendo el primer argentino en hacerlo.

https://twitter.com/CONMEBOL/status/1483148439131234306 Este golazo de Erik Lamela fue nominado como el mejor tanto del 2021.



¡Felicidades @ErikLamela por ganar el premio #Puskas de la @FIFAcom! #CreeEnGrande pic.twitter.com/XtOqEIyRK3 — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) January 17, 2022

El tanto de Lamela tuvo por escenario el Derbi del norte de Londres entre el Tottenham, equipo en el que jugaba, y el Arsenal. Cuando el partido se encontraba igualado 0 a 0, el mediocampista ensayó una rabona que se coló entre la defensa de los Gunners y entró por el costado derecho. A pesar de tamaña ejecución, el Arsenal terminó ganando por 2 a 1.

-------

Más contenido en Urgente24:

Vapuleado en el prime-time, El Trece se baja de la pelea y hace cambios

Adónde se fue Luis Majul y cuándo vuelve Alfredo Leuco a LN+

Marketing Vs Insultos: El spot a último momento de Alberto Fernández

ONG confirma: 600.000 horas ocultos depredando aguas argentinas

Hurlingham y el malabarista en el semáforo