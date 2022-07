Daniel Passarella rompió el silencio por su estado de salud

image.png Daniel Passarella negó tener Alzheimer y mal de Parkinson. (NA).

"Las circunstancias de haber estado alejado de sus amigos y de su actividad habitual, aunado a su problema de sordera que contribuyó a aislarlo mucho más, perjudicaron su estado de ánimo de manera esporádica", continúa el comunicado.

En esa línea, varios medios de comunicación aseguran que Daniel Alberto Pasarella quiere regresar al banco de suplentes para dirigir. Durante sus últimas presentaciones públicas, habló de la posibilidad de volver al ruedo a partir de ofertas de clubes de China, Qatar y Arabia Saudita. Por lo tanto, contó con la posibilidad concreta de tomar las riendas de un seleccionado de Centroamérica.

La última aparición pública del 'Kaiser' fue en diciembre de 2020 cuando se acercó a despedir los restos de Alejandro Sabella, quien fue su ayudante de campo en sus etapas como entrenador, tanto en River como en la Selección.

image.png Daniel Passarella dio tranquilidad por su estado de salud. "No estoy enfermo".

Con eso dicho, el ex presidente de River contó que tiene pensado viajar al Mundial de Qatar 2022 ya que aceptó una invitación especial de la FIFA. Además, expresó su deseo de volver a Florencia: "Espero que pronto. Si no lo hago antes, vendré después de ir a la reunión de la FIFA. Quiero mostrarle a mi hijo Luca y a mi sobrino Ignacio lo hermosa que es Florencia. Pero no digas que lo hago porque no puedo viajar sola, porque como le escribí a mi amigo Gianca Passarella durará mucho", le dijo a La Gazzeta dello Sport.

