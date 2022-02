Dalma Maradona estalló contra Viviana Canosa por Diego

¿Un tipo que se vuelve millonario gracias a su talento, no tiene derecho a decir lo que dijo?, preguntó Canosa, molesta, ante los cuestionamientos hacia el Kun ¿Un tipo que se vuelve millonario gracias a su talento, no tiene derecho a decir lo que dijo?, preguntó Canosa, molesta, ante los cuestionamientos hacia el Kun

Siguiendo esa línea, y en tono irónico, Viviana Canosa lanzó declaraciones contra los argentinos que se identifican con el ex delantero del Manchester City, pero que se vinculan con Diego Armando Maradona.

No, ellos aman a Maradona, porque vos tenes que cagar a trompadas a una mina, abusarla, violarla, cagar a todas las minas con las que estas, despreciar a tus hijos y sos un ídolo en este país, sostuvo la periodista

image.png Viviana Canosa ironizó y comparó con Sergio Kun Agüero y Diego Armando Maradona.

Sin más, la que recogió el guante ante los dichos de Canosa al aire, fue Dalma Maradona, hija de Diego.

No había escuchado el descargo de Viviana Canosa defendiendo al Kun. ¡Qué desagradable sos mujer! Me hubiera gustado que todas las barbaridades que dijiste sobre mi papá se las hubieras dicho a él en la cara, escribió en uno de sus tweets

Y siguió: "Ahora se le ocurre gritar cualquier cosa en tele y decirle a un país como debe ser o pensar! Me parece demasiado! Espero que lo que dijiste lo puedas corroborar en la justicia!"

https://twitter.com/dalmaradona/status/1496939395483680768 No había escuchado el descargo de @vivicanosaok defendiendo al Kun! Que desagradable sos mujer! Me hubiera gustado que todas las barbaridades que dijiste de mi papá se las hubieras dicho a él en la cara! Una mina que toda su vida vivió de inventar chimentos (sigue) — Dalma Maradona (@dalmaradona) February 24, 2022

Luego, en su catarata de tweets, Dalma siguió disparando contra Viviana Canosa.

"Saber que haces todo bien es cuando te bloquea Viviana Canosa! Y cero tiene que ver con política, diría que para nada! Me da miedo la gente que piensa que a los gritos siempre tiene la razón! Una mina que me manda a laburar pensando que de esa manera me ofende o algo…"