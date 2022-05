Cumbre (¿y unidad?) entre Hugo Moyano y Fabián Doman

Yo creo que no sirve ya una elección en donde un sector le gane al otro. Y está hablando quien gana esas elecciones. Yo creo que tenemos que sumarnos todos en un único lugar, un único espacio, manifestó Fabián Doman hace unos días Yo creo que no sirve ya una elección en donde un sector le gane al otro. Y está hablando quien gana esas elecciones. Yo creo que tenemos que sumarnos todos en un único lugar, un único espacio, manifestó Fabián Doman hace unos días

Y agregó: "Por supuesto que prefiero elecciones, que además mi espacio las ganaría. Pero para eso falta un tiempo que el club no tiene. No me pidan que me quede de brazos cruzados. Y no me sorprende que algunas voces que declaman estar preocupados por el club siempre se opongan a todo".

El jueves (17/03), la Cámara de La Plata había reafirmado la decisión de la Junta Electoral del “Rojo” de no habilitar a la lista de Fabián Doman, Néstor Grindetti y Juan Marconi para la presentación en las próximas elecciones del club de Avellaneda.

El escándalo por las elecciones de Independiente comenzó el 15 de diciembre de 2021, cuando la Justicia decidió suspender las elecciones programadas para el 19 de ese mes, y luego de que la Junta Electoral del club determinara la presencia de irregularidades en el armado de la lista de Fabián Doman y compañía.

https://twitter.com/fabdoman/status/1522023553062760448 San Lorenzo nos está indicando el camino. @Independiente también tiene que renovarse YA. https://t.co/dyAacTBcV2 — fabdoman (@fabdoman) May 5, 2022

Otras lecturas de Urgente24:

No avanza la agenda de CFK y van por la Consulta Popular

Alerta en 9 provincias por tormentas, viento y granizo

La ANMAT prohibió la venta de un "Mantecol"

River afuera: Vignolo y Gustavo López, tildados de "mufas"

Fútbol: No hay favoritismos, ni merecimientos ni bla bla bla