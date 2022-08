Cuándo juega River por la Copa Argentina

image.png River, en busca de su mejor versión.

¿Cómo viene Defensa y Justicia?

El Halcón de Varela marcha 23° en la Liga Profesional de Fútbol, marcando una de sus peores campañas en muchos años.

Las múltiples salidas que sufrió el plantel de Sebastián Beccacece -entre las más importantes las de Gabriel Hachen, Carlos Rotondi, Walter Bou y Miguel Merentiel- explican bastante lo que es Defensa hoy en día.

El saldo de los últimos cinco partidos del equipo de Florencia Varela es pobrísimo:

0-0 vs. Arsenal,

0-1 vs. Central Córdoba (SdE),

0-0 vs. Tigre,

1-3 vs. Barracas Central, y

0-1 vs. Boca Juniors.

Previo al compromiso de Copa Argentina ante River Plate, Defensa y Justicia se verá las caras con Banfield, el sábado (27/8) en el estadio Florencio Sola.

image.png Defensa y Justicia, de capa caída esta temporada. (Foto: Prensa Defensa y Justicia).

El antecedente entre Beccacece y Gallardo

En la primera fecha del presente campeonato local, ambos entrenadores tuvieron un feroz cruce en los corralitos a un costado del campo de juego, y que habría seguido con piñas en la zona de vestuarios, luego del empate en cero entre el Halcón y el Millo.

¿Qué ocurrió? En el minuto 36 del segundo tiempo, Sebastián Beccacece quiso impedir que River hiciera rápido un lateral para que su equipo realizara una modificación y así se ralentice el juego. Ahí comenzó el cruce verbal entre entrenadores.

"¡¿Qué hace, está loco?!", exclamó un efusivo Gallardo al cuarto árbitro mientras se miraraban atónitos por la acción del DT local. El de riverplatense le recriminó al de Defensa y Justicia con miradas, gritos y gestos.. Sebastián Beccacece le redobló la apuesta a Marcelo Gallardo.

Varias fuentes indicaron que el DT del club de Varela fue a buscar a su par de Núñez para continuar la pelea en el pasillo interno que conduce hacia la salida a los vestuarios. Testigos allí presentes, aseguraron que en el enfrentamiento entre los protagonistas hubieron "varias trompadas" que de inmediato fueron interrumpidas por personal de seguridad.

image.png Sebastián Beccacece y Marcelo Gallardo protagonizaron un fuerte cruce hace un par de meses.

¿Hubo pelea entre Gallardo y Enzo Pérez?

El periodista deportivo Pablo Ladaga contó un supuesto conflicto entre el director técnico de River y el capitán del equipo, Enzo Pérez.

"Fue en el partido entre Arsenal de Sarandí-River", comenzó relatando.

"Final del primer tiempo, van al vestuario y el técnico de River se dirige a (Lucas) Beltrán y le recrimina ciertas cuestiones que tenían que ver con lo futbolístico. Aparentemente; el tono, el modo, la forma no fue la mejor. El que interviene, y acá está la cuestión, es Enzo Pérez", continuó.

Se levanta, lo mira al entrenador, y le dice 'perdón, esto no. La falta de respeto no. Cuidado.' Se levanta, lo mira al entrenador, y le dice 'perdón, esto no. La falta de respeto no. Cuidado.'

La versión de Ladaga dio de qué hablar en los distintos medios de comunicación y también en la red social Twitter, donde el propio reportero llegó a ser tendencia.

https://twitter.com/martincappareli/status/1562492077581029376 Ladaga héroe nacional . pic.twitter.com/HTfn1CULcE — Martin Capparelli (@martincappareli) August 24, 2022

Cuándo y dónde juegan Defensa y Justicia-River por la Copa Argentina

El duelo de octavos de final se disputará el próximo miércoles (31/8), desde las 21:30 horas (Argentina), en el estadio Centenario de Chaco.

Televisación

El match será transmitido por Tyc Sports y TyC Sports Play. También se podrá observar en los servicios online de las cableoperadoras, como TeleCentro Play, Cablevisión Flow y DirecTV Play.

Contra quién jugará el ganador de Defensa y Justicia-River en la próxima instancia de la Copa Argentina

El ganador del choque entre el equipo de Sebastián Beccacece y el de Marcelo Gallardo jugará ante Patronato de Paraná, que eliminó a Gimnasia y Esgrima de La Plata con el triunfo 2-1, en Chaco, el pasado 9 de agosto.

