Croacia sigue en el podio y Marruecos igual hizo historia

Es una medalla de bronce, pero para nosotros es como una medalla de oro. Fue un partido duro. Quiero dedicar esta victoria al hombre que es el origen de todo esto: (Miroslav) Blajevi. ¡Es tuyo! Él es el entrenador de los entrenadores. Es una medalla de bronce, pero para nosotros es como una medalla de oro. Fue un partido duro. Quiero dedicar esta victoria al hombre que es el origen de todo esto: (Miroslav) Blajevi. ¡Es tuyo! Él es el entrenador de los entrenadores.

Anas Zrouri (centrocampista marroquí procedente de la zona mixta):

No pudimos hoy. Agradecemos a la afición en el estadio e incluso a quienes nos apoyaron desde sus casas. Realmente sentimos la fuerza marroquí en este torneo. No fuimos los únicos que quedamos impactados, sino todo el mundo que vio que Marruecos es un país hermoso capaz de apoyar a su selección sin importar los resultados. Ahora regresaremos a nuestros clubes y continuaremos nuestro trabajo. No pudimos hoy. Agradecemos a la afición en el estadio e incluso a quienes nos apoyaron desde sus casas. Realmente sentimos la fuerza marroquí en este torneo. No fuimos los únicos que quedamos impactados, sino todo el mundo que vio que Marruecos es un país hermoso capaz de apoyar a su selección sin importar los resultados. Ahora regresaremos a nuestros clubes y continuaremos nuestro trabajo.

https://twitter.com/othmanznagui/status/1602017983987171329 Marruecos VS:

Croacia : 0 -0

Bélgica : 2-0

Canadá : 2-1

España: 0-0 (Pe.3-0)

Portugal :1-0

5 partidos 5 goles a favor y 1 en contra (Propia meta).

Entramos entra las mejores 4 selecciones.

Que pase lo que quiera en semifinales, la historia está echa♥ pic.twitter.com/EmnYjBf7iX — Oth-man (@othmanznagui) December 11, 2022

Mislav Orsic (centrocampista croata):

¡Todavía no me doy cuenta de lo que hemos logrado! Quizás luego me dé cuenta de eso más adelante (…) Hicimos un buen partido, fue emocionante y merecimos ganar. Este es el gol más valioso de mi carrera. ¡Todavía no me doy cuenta de lo que hemos logrado! Quizás luego me dé cuenta de eso más adelante (…) Hicimos un buen partido, fue emocionante y merecimos ganar. Este es el gol más valioso de mi carrera.

https://twitter.com/DSports/status/1604142274312835073 No nos cansaremos de mirarlo nunca



Otro ángulo para apreciar el golazo de Mislav Oršic al minuto 42 del primer tiempo. ¿Entra en el Top 5 de #CatarEnDIRECTV ? pic.twitter.com/1sIxdybDwa — DSports (@DSports) December 17, 2022

El partido

Tal como en 1998, Croacia ganó la pequeña final. Los croatas vencieron a Marruecos 2-1 y terminaron en 3er. lugar en esta Copa del Mundo de 2022.

Fue en el primer tiempo cuando se decidió todo. En el minuto 7', Joskvo Gvardiol abrió el marcador. Tras una espléndida combinación de tiro libre con cabezazo imparable del defensor croata Ivan Perisic (1-0). Pero la felicidad de los hombres del DT Zlatko Dalic fue efímera. Menos de 2 minutos después, Achraf Dari igualó, también de tiro libre y cabezazo, aprovechando un momento de vacilación de la defensa croata (1-1, a los 9') .

Ambos equipos intentaron ganar. Yassine Bounou anticipando a Andrej Kramaric (18') y Luka Modric (24') , mientras que Youssef En-Nesyri falló en un centro de Hakim Ziyech (37').

Finalmente, con un magnífico gol de Mislav Orsic, Croacia se adelantó (2-1, a los 42 ') .

Este gol marcó el final de una 1ra. parte plagada de errores individuales marroquíes.

Para refrescar su línea media, Walid Regragui envió al campo a Ilyas Chaïr en lugar de Sabiri, joven centrocampista del Queens Park Rangers. Luego Azzeddine Ounahi reemplazó a El Khannouss.

Con una posesión favorable, Regragui fortaleció aún más su sector de ataque con Anas Zarroury (1ra. aparición en Qatar) y Selim Amallah, mientras que Banoune reemplazó a Dari en defensa.

https://twitter.com/mediotiempo/status/1604199752576299009 ¡Tenemos 'Mago' croata para rato! Modric seguirá al mando de Croacia después de #Qatar2022



"Quiero seguir hasta la Liga de Naciones, después veremos", mencionó Lukahttps://t.co/k6lFTlW5wp pic.twitter.com/LmGC5odsSm — MedioTiempo (@mediotiempo) December 17, 2022

La ocasión más clara de Marruecos llegó en el 75', con un centro de Attiat Allah que encontró a En-Nesyri en el área pero no ajustó su disparo, en parte por la exitosa salida del portero Livakoviç.

Marruecos continuó con su presión ofensiva en el último cuarto de hora, exponiéndose a peligrosos contraataques.

El encuentro terminó al ritmo de los reproches de los Leones del Atlas hacia el árbitro qatarí El Jassim.

En una 2da. parte marcada por lesiones (Andrej Kramaric en el minuto, Achraf Dari y Jawad El-Yamiq un poco más tarde), ambos equipos lucharon por desarrollar su juego.

A 3 minutos del final, Mateo Kovacic casi marca el 3 a 1 y luego Youssef En-Nesyri casi envía a los 2 equipos a la prórroga tras un cabezazo contra el arco croata.

El técnico marroquí, Walid Regragui: "Igual estamos felices al final. Estamos en los 4 mejores equipos del mundo. Felicitaciones a Croacia, creo que se merecen su 3er. puesto."

Segundos en 2018, los croatas vuelven a subir al podio.

En cuanto a los marroquíes, afrontarán la próxima Copa Africana de Naciones con un nuevo statu-quo. Serán claros favoritos para la edición de 2023, en Costa de Marfil.

La 2da. derrota de Marruecos en nada altera el carácter histórico de la campaña marroquí en Qatar. Walid Regragui y sus jugadores son la primera nación árabe y africana en llegar al cuarteto mundial, y el orgullo marroquí sigue en su apogeo pese al cansancio y las ausencias, enemigos de Regragui.

Las ganas de los Leones del Atlas no fueron suficientes ante un equipo croata con demasiada experiencia, que aprovechó hábilmente los errores individuales de los marroquíes en el 1er. tiempo para asegurarse el podio.

https://twitter.com/mediotiempo/status/1604202772269699072 "Hicimos algo histórico para Marruecos y para África": Achraf Hakimihttps://t.co/g3pJa2r9zQ pic.twitter.com/kzNiH3ZBMa — MedioTiempo (@mediotiempo) December 17, 2022

Tottenham

Cortejado por muchos de los mejores equipos de Europa después de su impresionante actuación con la selección nacional en la Copa del Mundo de 2022, Sofyan Amrabat ha recibido una nueva y tentadora oferta desde Inglaterra.

jugador de marruecos.jpg Sofyan Amrabat, revelación del Mundial, y el Fiorentina ingresará 50 millones.

Según el diario italiano 'La Repubblica', Tottenham Hotspur pagaría 50 millones de euros para hacerse con los servicios del centrocampista de la Fiorentina.

Considerado por muchos el mejor centrocampista del Mundial 2022 por muchos especialistas y personalidades, Sofyan Amrabat encontró que su cotización se disparó en el mercado de fichajes en los últimos días: Liverpool, Atlético de Madrid y otros grandes clubes de Europa, intentaron adquirir los derechos federativos del jugador de 26 años.

Pero el Tottenham Hotspur de Antonio Conte logró el premio pese a que el jugador ha dicho que prefería el Atlético de Madrid.

--------------------------------------------

Más noticias de Urgente24

Otro mal año: La economía tiñe de gris las perspectivas 2023

¿Axel Kicillof es aliado o enemigo de Sergio Massa?

Jorge Asís y un Macri 'arrastrado' al renunciamiento por CFK