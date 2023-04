Croacia no hará hombre a hombre a Messi sino "disciplina"

-Creo que nosotros, como selección, hemos demostrado que no nos rendimos. Es un privilegio tener un grupo de jóvenes así, enviando un mensaje así a todo el mundo. El apoyo siempre nos da un viento adicional detrás de nosotros.

-¿Cuánto daño hizo a los jugadores otro tiempo extra, en términos de agotamiento físico?

-Contra Brasil, nuestro cansancio no se sintió como contra Japón. Creo que es un muy buen indicador y no nos traerá muchos problemas. Intentaremos descansar para estar lo mejor posible para el partido contra Argentina. Sería una pena que todo nuestro esfuerzo, este partido de 120 minutos por partido, se fuera por el desagüe si no dábamos el siguiente paso. Por supuesto, podemos disfrutarlo ahora, pero mañana ya es un nuevo día. Argentina tiene un ejército de fanáticos aquí, también fueron a la prórroga y creo que estamos en una situación similar.

-¿Qué pasó por tu cabeza cuando Brasil tomó una ventaja de 0 a 1?

-Siempre creímos que podíamos hacer esto. Sabíamos que Brasil era un gran equipo y que era difícil de ganar. Sin embargo, estábamos completamente en el juego, nos apoyamos unos a otros y sabíamos que nuestros esfuerzos valdrían la pena. La disciplina fue uno de los puntos clave.

-El triángulo del lado derecho de Pašali / Juranovi / Modri hizo un gran trabajo contra Vinicius / Neymar en este partido. ¿Esperamos ahora una situación similar contra Argentina, en el otro lado donde ser ubica Messi como amenaza?

Necesitamos protegernos de Messi, pero no de la manera 'hombre a hombre', tal como no lo hicimos en nuestro último encuentro. Sabemos lo mucho que corre, lo mucho que le gusta jugar con el balón en los pies y la clave de nuestra fase defensiva será la disciplina. Si repetimos lo mismo que contra Brasil, que estamos cerca, que estamos del lado del jugador, no tenemos nada que temer. Necesitamos protegernos de Messi, pero no de la manera 'hombre a hombre', tal como no lo hicimos en nuestro último encuentro. Sabemos lo mucho que corre, lo mucho que le gusta jugar con el balón en los pies y la clave de nuestra fase defensiva será la disciplina. Si repetimos lo mismo que contra Brasil, que estamos cerca, que estamos del lado del jugador, no tenemos nada que temer.

