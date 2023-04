La primera transmisión del asturiano fue todo un éxito, ya que alcanzó 150 mil espectadores en su stream. Además, se la jugó en caso de que su equipo resultara campeón del certamen que se está llevando a cabo en Oriente Medio. "Me pinto el pelo, me pongo un piercing y hago el streaming con el troncho", expresó. Y hasta contó que "si España no gana el Mundial", quiere que "gane Argentina".