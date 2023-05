Crece la tensión entre Lionel Messi y el PSG tras esta sanción

La derrota ante Lorient comprometió seriamente la posición del conjunto parisino en lo más alto del campeonato, con su escolta, Olympique de Marsella, recortando la distancia en la punta a tan solo 5 puntos. A pesar de todo, si los resultados son favorables, el PSG aún podría confirmar su defensa del título sin la presencia de Messi.

image.png

Al respecto, el informe de L’Equipe decía:

La ausencia de Messi en Camp des Loges el lunes por la mañana provocó muchas discusiones, sobre todo entre algunos jugadores, a los que sorprendió semejante viaje. El departamento de comunicación del PSG no negó ni confirmó que el jugador no hubiera obtenido permiso antes de marcharse La ausencia de Messi en Camp des Loges el lunes por la mañana provocó muchas discusiones, sobre todo entre algunos jugadores, a los que sorprendió semejante viaje. El departamento de comunicación del PSG no negó ni confirmó que el jugador no hubiera obtenido permiso antes de marcharse

Este suceso ocurre en medio de la incertidumbre sobre el futuro de Lionel Messi, cuyo contrato con PSG vence el próximo 30 de junio. En los últimos días, ha crecido la posibilidad de que la Messi regrese a Barcelona, ya que se rumorea que ya habría llegado a un acuerdo económico por 2 años. Sin embargo, el principal obstáculo para que esto suceda es que el club catalán todavía está muy lejos de cumplir con el Fair Play financiero que establece La Liga, lo que les impediría fichar a Lionel. Para cumplir con las normas:

Deberían reducir la masa salarial del plantel actual y transferir jugadores por un total de 200 millones de euros, lo que, por ahora, parece inviable Deberían reducir la masa salarial del plantel actual y transferir jugadores por un total de 200 millones de euros, lo que, por ahora, parece inviable

Más contenido en Urgente24

Sería inminente la baja de Acuña y hay expectativa por Vidal

Gildo Insfrán contra "los porteños" y hay polémica

Samid ensayó un acercamiento, pero Milei le 'echó flit': "Nefasto"

Ojo: El dólar blue volvió a saltar casi $10