Copa Libertadores: Rafael di Zeo vuelve a la barra de Boca

Pero no estará solo en las tribunas. Gustavo Grabia contó en Infobae, que di Zeo estará rodeado de su círculo más cercano que viajó este lunes (4/4) con él vía Panamá. Además, habrá barras cercanos a Mauro Martín, quien lideró los bombos y las trompetas del xeneize hace un tiempo. De todas maneras, Martín no podrá estar en el visita al Deportivo Cali, al no pasar por las migraciones panameñas por estar dentro de una lista negra. Con lo cual, ya regresó a la Argentina.